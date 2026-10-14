Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

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Τα χαμόγελα που υπήρχαν στους γαλάζιους βουλευτές στις αρχές του φθινοπώρου μετατράπηκαν σε προβληματισμό βλέποντας τα ποιοτικά στοιχεία της χθεσινής δημοσκόπησης της opinion poll για το Action 24.

Οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι πέρα απ’ όσα λένε δημοσίως για τα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια χαρακτηριστικά της κρίσης το δύσκολο ερώτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία ενόψει του χειμώνα πώς θα πείσει ότι αντιλαμβάνεται την πίεση των νοικοκυριών και παρεμβαίνει εγκαίρως.

Με εξαίρεση τη θετική στάση των πολιτών στα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τις 120 δόσεις τα υπολοιπα ποιοτικά ευρήματα προσφέρουν συγκεκριμένους λόγους ανησυχίας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η κριτική των πολιτών είναι ισχυρή και αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων, την ταχύτητα των αποφάσεων και την εικόνα της εξουσίας απέναντι στους πολίτες δηλαδή την αλαζονεία που ανέφερε πρώτη στις δηλώσεις της η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η έρευνα αποτυπώνει ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να υπερασπιστούν την κυβερνητική πολιτική.

Και αυτό το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από δυσπιστία ως προς την επάρκεια των παρεμβάσεων και από σαφή απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Το πιο ηχηρό εύρημα αφορά τον χρόνο αντίδρασης. Το 76,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει μέτρα, ενώ μόλις το 21% πιστεύει ότι παρεμβαίνει άμεσα.

Η αναλογία αυτή δείχνει ότι η ανακοίνωση μιας πρωτοβουλίας δεν αρκεί για να ανατραπεί η εντύπωση της ολιγωρίας. Το ζητούμενο είναι εάν η παρέμβαση φτάνει εγκαίρως στον πολίτη και εάν ανταποκρίνεται στην πίεση που ήδη υφίσταται.

Εξίσου κρίσιμος είναι ο καταλογισμός ευθύνης. Το 50,4% αποδίδει τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ένα 22% προτάσσει τους εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες, ενώ το 25,9% αναγνωρίζει και τις δύο αιτίες.

Συνεπώς, η επίκληση των διεθνών συνθηκών που είναι ένα αληθινό επιχείρημα συναντά περιορισμούς, σημαντικό μέρος της κοινωνίας αναγνωρίζει κυβερνητική ευθύνη, ακόμη και όταν συνυπολογίζει εξωτερικές επιδράσεις.

Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις κινήσεις της κυβέρνησης και τις εξηγήσεις που δίνει ότι δεν μπορεί να είναι απεριόριστες και να λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες απορρίπτουν συλλήβδην τις κυβερνητικές αποφάσεις. Η διεύρυνση της ρύθμισης παλαιότερων οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις συγκεντρώνει θετική αξιολόγηση 60,3%.

Οι αυστηρότεροι όροι για τους servicers, με στόχο την προστασία συνεπών οφειλετών, βρίσκουν αποδοχή στο 55,6%. Υπάρχει, επομένως, περιθώριο αναγνώρισης συγκεκριμένων παρεμβάσεων όταν αυτές απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες.

Η συνολική αξιολόγηση, ωστόσο, αποκαλύπτει το πρόβλημα. Το 59,5% θεωρεί ότι το πακέτο μέτρων δεν επιφέρει σημαντική αλλαγή λόγω του μεγέθους της πίεσης.

Το 29,7% αναγνωρίζει θετική κατεύθυνση, αλλά ζητεί πιο ριζικές παρεμβάσεις. Μόλις το 8,1% εκτιμά ότι τα μέτρα ελαφρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην ίδια εξίσωση προστίθεται η αλαζονεία. Όταν η Μπακογιάννη άνοιξε πρώτα το θέμα αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησαν μαζί της, η συζήτηση έφτασε μέχρι και το υπουργικό συμβούλιο και προκλήθηκε παρέμβαση και του ίδιου του πρωθυπουργού.

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να κρίνουν εάν οι τοποθετήσεις στελεχών της Ν.Δ. περί αλαζονείας είναι υπερβολικές. Το 54% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, έναντι 38% που τις θεωρεί υπερβολικές. Δηλαδή, η πλειονότητα δεν απορρίπτει τη σχετική κριτική ως υπερβολή.

Το εύρημα όμως αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος εντός του κυβερνώντος κόμματος, στο γαλάζιο ακροατήριο. Από εκείνους που ψήφισαν Ν.Δ. στις ευρωεκλογές του 2024, το 43,9% δεν θεωρεί υπερβολικές αυτές τις τοποθετήσεις, ενώ το 48,2% τις χαρακτηρίζει υπερβολικές.

Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η συζήτηση περί αλαζονείας βρίσκει έδαφος εντός της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί προβληματισμό και στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι κάποιοι πρέπει να μαζευτούν και πως αυτό το λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Για τους κυβερνητικούς βουλευτές, ο συνδυασμός αυτών των απαντήσεων δημιουργεί μια απαιτητική πολιτική συνθήκη. Η υπεράσπιση των μέτρων χρειάζεται πειστικά αποτελέσματα, ενώ η επικοινωνία τους απαιτεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται οι δυσκολίες των πολιτών. Όταν κυριαρχεί η αίσθηση καθυστέρησης, ένας αυτάρεσκος τόνος κινδυνεύει να μεγαλώσει την απόσταση από την κοινωνία.

Τα κριτήρια της επόμενης εκλογικής επιλογής δείχνουν πού συγκεντρώνονται οι απαιτήσεις. Με δυνατότητα έως δύο απαντήσεων, το 35,6% επιλέγει την εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου και το 35,1% την ανάγκη αλλαγής. Το δεύτερο ποσοστό αυξάνεται από 29,2% τον Σεπτέμβριο. Η ανάγκη σταθερότητας συγκεντρώνει 27,1%, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου φτάνουν το 26,4%, από 22,2%.

Η δημοσκόπηση με αυτά τα ποιοτικά στοιχεία δείχνει ότι η αποδοχή επιμέρους ρυθμίσεων χρειάζεται να μετατραπεί σε αισθητή βελτίωση της καθημερινότητας, ώστε να περιοριστεί η δυσπιστία απέναντι στην επάρκεια της συνολικής κυβερνητικής απάντησης.

Η πολιτική ανάγνωση είναι σαφής. Το αίτημα για καλύτερη καθημερινότητα συνοδεύεται από αυξανόμενη απαίτηση για αλλαγή πολιτικής. Για την κυβέρνηση, ο δύσκολος χειμώνας θα είναι δοκιμασία αποτελεσματικότητας και σχέσης με τους πολίτες. Για τους βουλευτές της, το κρίσιμο ερώτημα είναι με ποια απτά αποτελέσματα θα στηρίξουν την κυβερνητική πορεία στο δρόμο προς τις εκλογές στις περιφέρειές τους. Το μόνο που μένει τώρα στην κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει και η εσωκομματική γκρίνια ως αποτέλεσμα χαμηλών πτήσεων στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος

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