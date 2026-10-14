Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας», αλλά «καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό» – Καλεί την Ευρώπη να απαντήσει ενιαία για την ακρίβεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το «παρών» στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Ουκρανία προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και στον πληθωρισμό, με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος ζωής.

«Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από την παγκόσμια κρίση.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης σε εθνικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, με το ποσό να φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς και την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή περίπου 1,55 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ διατηρείται και η στήριξη στα καύσιμα κίνησης με τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις «δίκαιες και κοστολογημένες», επισημαίνοντας ότι θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως τόνισε, η δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας συνδέεται άμεσα με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία».

Τα τρία μηνύματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τα εθνικά μέτρα δεν αρκούν για την αντιμετώπιση μιας διεθνούς κρίσης, θέτοντας τρεις βασικές προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή απάντηση.

«Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας ότι θα θέσει στους Ευρωπαίους ηγέτες την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις.

Πρώτον, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για πρόσθετα και στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, πέρα από τις παρεμβάσεις που λαμβάνει κάθε κράτος ξεχωριστά.

Όπως επισήμανε, οι απλές εκκλήσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πρωτοβουλίες με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Δεύτερον, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αυξημένες ενεργειακές τιμές και τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής.

Τρίτον, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών ανακατατάξεων απαιτούν συνολική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.

«Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενιαία»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει σε κοινές αποφάσεις απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στον πληθωρισμό και στην ακρίβεια, με στόχο την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

«Στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως υπογράμμισε, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να έχει χειροπιαστό αποτέλεσμα, καθώς μόνο μέσα από ουσιαστικές λύσεις μπορούν να περιοριστούν οι κοινωνικές πιέσεις και να ανακοπεί η άνοδος του αδιέξοδου λαϊκισμού και των ακραίων πολιτικών φωνών.

Διαβάστε επίσης

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εκτέθηκε με την αποπομπή της Γκίλφοϊλ – Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

Μαρινάκης για παραίτηση Γκιλφόιλ: «Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση»

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση