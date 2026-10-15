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15.10.2026 19:41

Επιμένει ο Βελόπουλος για τις φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη

15.10.2026 19:41
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με γραπτή δήλωσή του, επανέρχεται στο θέμα με τις φωτογραφίες, με οστά νεκρών από τα Τέμπη (όπως ισχυρίζεται ο ίδιος), τις οποίες κατέθεσε σήμερα το πρωί στον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την ομιλία του στη Βουλή. 

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη “μάνδρα Πανδρεμμένου” και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης “αμφισβητεί” ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο “ξεμπάζωμα” του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες. Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη “ανάλγητο κάθαρμα”. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».

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