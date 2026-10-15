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15.10.2026 19:12

Στη Σαουδική Αραβία ο Δένδιας, στο επίκεντρο και οι ελληνικοί Patriot

15.10.2026 19:12
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«Σήμερα είχα τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να γίνω δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, στο Ριάντ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, «αρχικά μετέφερα στον πρίγκιπα τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε, «είχα συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Ανταλλάξαμε απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και εξετάσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην αμυντική καινοτομία».

«Ο Σαουδάραβας ομόλογός μου επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα του», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

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