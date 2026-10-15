Τέμπη: Φιάσκο τα «οστά» Βελόπουλου και διάψευση από Φλωρίδη – Οργή Πλακιά και Βλάχου, καταγγέλλουν ότι ανήκουν σε ζώα

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Σε ηχηρή διάψευση των όσων κατήγγειλε νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Βελόπουλος, περί ανθρωπίνων οστών που βρέθηκαν στα Τέμπη αλλά έμειναν εκτός δικογραφίας προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επανερχόμενος με νέα παρέμβαση.

Ο υπουργός, παραπέμποντας και σε σχετικές αναρτήσεις συγγενών θυμάτων, διέψευσε ότι οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αποτυπώνουν οστά ανθρώπων. Αντιθέτως, σημείωσε ότι πρόκειται για οστά ζώων όπως διαπιστώθηκε από ανθρωπολόγο που όρισε ο ανακριτής, εξ ου και έμειναν εκτός δικογραφίας.

Σημειώνεται πως με αναρτήσεις τους, τους ισχυρισμούς Βελόπουλου διέψευσαν οι Νίκος Πλακιάς και Βαγγέλης Βλάχος (αδερφός του Βάιου Βλάχου), ενώ ο υπουργός σημείωσε ότι και ο ίδιος αναζήτησε πληροφόρηση για το τι ακριβώς είχε συμβεί με το υλικό αυτό και πώς βρέθηκε εκτός δικογραφίας.

«Μας τις έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης» απάντησε στον υπουργό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας.

«Ανθρωπολόγος τα προσδιόρισε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα»

Ειδικότερα, ο Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που υπήρξε νωρίτερα για το θέμα, σημείωσε ότι είδε μια ανάρτηση που υπήρξε (σ.σ. από τον Νίκο Πλακιά) μετά την τοποθέτηση Βελόπουλου «και γράφει ότι είναι οστά ζώων δεν αφορά ανθρώπους».

Έκπληκτος παρακολούθησα τον @velopky Κυριακο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και… pic.twitter.com/rr320Bswac October 15, 2026

«Ζήτησα να πληροφορηθώ» συνέχισε ο υπουργός «από το ρεπορτάζ αν υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε και πώς είναι αυτά εκεί. Αυτά τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα για αυτό δεν είναι στην δικογραφία. Ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μία απάτη που ξεπερνά κάθε όριο. Αρχηγός κόμματος εδώ έφερε φωτογραφίες που δεν τόλμησε να τις καταθέσει στα πρακτικά και τις άφησε εδώ. Τελικά όλα αυτά είναι οστά ζώων. Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για αυτή την συμπεριφορά». Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, αμέσως μετά την καταγγελία του, άφησε τις φωτογραφίες μπροστά από τον Γιώργο Φλωρίδη, στο υπουργικό έδρανο, προτρέποντάς τον να τις κοιτάξει.

«Εμείς λέμε ότι αυτά που κατατέθηκαν σήμερα μας τα έδωσε ο κ. Ασλανίδης» απάντησε ο Κωνσταντίνος Χήτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. « Μας τις έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Μας είπε ότι αυτά βρέθηκαν εκεί», είπε ο κ. Χήτας και κάλεσε τον κ. Φλωρίδη να πει με τη σειρά του το όνομα του ειδικού που έκανε την εξέταση των οστών αλλά και σε ποιους συγγενείς αναφέρεται. «Ο κ. Ασλανίδης μας έδωσε αυτά τα χαρτιά που εκπροσωπεί το σύνολο των γονέων των Τεμπών. Πείτε μας ποιανού είναι το tweet».

Παίρνοντας εκ νέου το λόγο ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως υπήρξε και νέα ανάρτηση από άλλο συγγενή (σ.σ. τον Βαγγέλη Βλάχο) που λέει ότι «πριν 2 χρόνια, στις 15 Οκτωβρίου του 2024 ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα».

Μη λέτε ο,τι να'ναι παρακαλώ, ιδιαίτερα με τόσο σοβαρά ζητήματα.



Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια.



Και φυσικά όλες… — Βαγγέλης Βλάχος | Evan Vlachos (@EvanVlacho) October 15, 2026

Υπάρχει λοιπόν, είπε, έκθεση από ανθρωπολόγο που διαχώρισε τα οστά που είναι από ζώα. Εκτός δικογραφίας έμειναν τα οστά που ο ανθρωπολόγος βρήκε ότι ανήκουν σε ζώα, κατέληξε.

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