Βουλή: Έκρηξη Φλωρίδη μετά από καταγγελία Βελόπουλου με φωτογραφίες που υποστήριξε ότι δείχνουν οστά θυμάτων των Τεμπών

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Κόντρα μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ξέσπασε στην Ολομέλεια με αφορμή τα Τέμπη.

Αφορμή στάθηκε καταγγελία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ο οποίος παρουσίασε φωτογραφίες με ευρήματα που όπως υποστήριξε είναι ανθρώπινα οστά και ανήκουν σε θύματα των Τεμπών, με τον Γιώργο Φλωρίδη να παίρνει το λόγο στη συνέχεια κατηγορώντας τον ότι επαναφέρει «συνομοσιωλογικές εκδοχές» για λόγους «πολιτικής εκμετάλλευσης» του τραγικού δυστυχήματος. Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια θεατρική κίνηση άφησε τις φωτογραφίες μπροστά από τον υπουργό, στα υπουργικά έδρανα.

Ειδικότερα, κατά την τοποθέτησή του ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφίες που όπως είπε απεικονίζουν 200 ανθρώπινα οστά που ανήκουν σε θύματα των Τεμπών και βρέθηκαν στις θέσεις Κουλούρι και Παντρεμένο. Σύμφωνα με τον ίδιο οι φωτογραφίες βρέθηκαν πεταμένες μέσα σε κιβώτια δίπλα στο γραφείο του ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, ενώ κατήγγειλε ότι δεν αποτελούν μέρος της δικογραφίας. «Μου λέγατε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκαν οστά ανθρώπων. Βρέθηκαν οστά ανθρώπινου χεριού, στη χούφτα ένα κινητό» τόνισε.

«Δεν υπήρξαν ξυλόλια και χαμένα βαγόνια»

Το θερμόμετρο άρχισε να ανεβαίνει όταν ο Γιώργος Φλωρίδης, παίρνοντας τον λόγο, κατηγόρησε τον Κ. Βελόπουλο ότι επαναφέρει συνωμοσιολογίες των οποίων μάλιστα ήταν ο ίδιος αρχικός εμπνευστής. «Δεν υπήρξαν ποτέ τα 3 χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν ποτέ οι 53 χαμένοι επιβάτες. Οι πραγματογνωμοσύνες έδειξαν ότι δεν υπήρξε ποτέ ξυλόλιο» ανέφερε και στη συνέχεια παρέπεμψε σε fake news, που υποκινήθηκαν από 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς, φωτογραφίζοντας ρώσικη παρέμβαση.

Με αυτή την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους», είπε, «πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάτι που η κυβέρνηση συγκαλύπτει. Είναι ψέμα, απάτη από την αρχής ως το τέλος:» αναφώνησε, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να φωνάζει από τα έδρανα «θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως εφόσον βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή αποτελούν υλικό της ανάκρισης και κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι επιχειρεί να δημιουργήσει υποψίες, αφού δεν εξηγεί με ποιον τρόπο εμποδίστηκε η δικαστική διερεύνηση.

«Άθλιο θέαμα και απάτη» – «Αντιστρέφετε την αλήθεια»

«Πόσον εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε ακόμα για να σταματήσετε αυτή τη γελοιότητα;», ανέφερε ο υπουργός συμπληρώνοντας ότι τα στοιχεία μπορούν να τεθούν ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. «Γιατί δεν πηγαίνετε στο δικαστήριο και φέρνετε αυτή την άθλια εικόνα στη Βουλή;», διερωτήθηκε.

Παίρνοντας ξανά το λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι στόχος του είναι να αποτρέψει νέο «ξεμπάζωμα και μπάζωμα», επικαλούμενος την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Έθεσε επίσης ζήτημα διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προστατεύει τους υπευθύνους.

Και «διόρθωσε» τον υπουργό λέγοντας πως ο ίδιος δεν είπε ότι οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή αλλά έξω από το γραφείο του. «Ούτε καν ρίξατε μία ματιά στις φωτογραφίες», ανέφερε και κατηγόρησε τον κ. Φλωρίδη ότι αντιστρέφει την αλήθεια. Απορρίπτοντας δε την αναφορά σε ξένη εμπλοκή, τον χαρακτήρισε «πολιτικό απατεώνα» και τον ρώτησε για ποιον λόγο εμπλέκει τη Ρωσία. Η επίθεσή του κορυφώθηκε με τη φράση ότι η ιστορία θα τον καταγράψει ως «Φλωρίδη τον Μπαζωματή».

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