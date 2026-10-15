Πολάκης για Μονή Σινά: Δεν προκύπτει ότι στις 24 Οκτωβρίου θα εκδοθεί απόφαση – Πίεση από το ΥΠΕΞ για συμφωνία

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Για τις εξελίξεις γύρω από το καθεστώς της Μονής Σινά στην Αίγυπτο μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος αμφισβήτησε ότι στις 24 Οκτωβρίου θα υπάρξει απόφαση για το θέμα και κατηγόρησε το ΥΠΕΞ ότι ασκεί πιέσεις για συμφωνία.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του ο πρώην υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι «ήρθαν στα χέρια μου τρία πάρα πολύ σημαντικά έγγραφα. Είναι γνωστή σε όλους η υπόθεση με τη Μονή του Σινά στην Αίγυπτο, μια υπόθεση πολύ άσχημη για τα ελληνικά συμφέροντα. Τον Μάιο, υποτίθεται, υπήρξε μια απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και περιάγει την περιουσία της σε αιγυπτιακή ιδιοκτησία. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε αναίρεση από τους εκπροσώπους της Μονής, με τον νέο Αρχιεπίσκοπο που βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, υπήρξε μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και την αιγυπτιακή κυβέρνηση».

«Και μας λένε ότι υπάρχει μια συμφωνία, την οποία πιέζουν και τους μοναχούς να υπογράψουν άμεσα και γρήγορα, διότι, όπως υποστηρίζουν, στις 24 Οκτωβρίου θα εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου και πρέπει να προλάβουμε μέχρι τότε. Εγώ, όμως, αυτό που πήρα σήμερα στα χέρια μου είναι το εξής έγγραφο, το οποίο φέρει ημερομηνία 11 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Αυτό είναι το αραβικό έγγραφο και αυτή εδώ είναι η επίσημη μετάφρασή του, η οποία ουσιαστικά αναφέρει ότι τόσο για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης που έχει καταθέσει η Μονή όσο και για την αναίρεση κατά της απόφασης δεν έχει οριστεί καμία ημερομηνία εκδίκασης. Άρα, δεν προκύπτει ότι στις 24 Οκτωβρίου πρόκειται να εκδοθεί κάποια απόφαση», συμπλήρωσε.

Είπε, δε, ότι «αντιθέτως, φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση, υπό το φόβητρο της οριστικής δικαστικής απόφασης, μια πίεση από το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υπογραφεί συμφωνία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής, το οποίο, από όσα καταλαβαίνουμε, περνάει σε αιγυπτιακή ιδιοκτησία. Αυτό, λοιπόν, που θέλω να πω καθαρά στον κύριο Γεραπετρίτη είναι το εξής: δώστε στη δημοσιότητα τη συμφωνία. Δεν μπορεί να υπογράφονται εν κρυπτώ και παραβύστω τέτοιες συμφωνίες. Όπως κάνατε και με τη συμφωνία μεταφοράς των οστών του Σαμουήλ, έναντι μόλις 48 κειμηλίων, με τη Βουλγαρία, χωρίς να περάσει ποτέ από τη Βουλή. Και θέλω να θέσω δύο ερωτήματα.

Πρώτον: Αυτή η συμφωνία που έχει ετοιμαστεί έχει καμία σχέση με μια σειρά από μεγάλα επιχειρηματικά πρότζεκτ, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών με την Αίγυπτο τον τελευταίο χρόνο; Και μιλάω πολύ καθαρά για μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 από Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι μετέβησαν στην Αίγυπτο μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών και, από ό,τι φαίνεται, συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα. Μετά από αυτή την επίσκεψη άλλαξε το κλίμα για τη Μονή του Σινά. Δεύτερον: Και για να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος, έχει καμία σχέση αυτή η συμφωνία με το μεγάλο έργο μεταφοράς πράσινης ενέργειας, το GREGY, με το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και την Ευρώπη;».

«Θέτω αυτά τα ερωτήματα και λέω καθαρά: Κύριε Γεραπετρίτη, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη να υπογράψετε μια συμφωνία χωρίς δημοσιότητα. Θέλουμε πρώτα να δώσετε τη συμφωνία στη δημοσιότητα και μετά να εξετάσουμε εάν πρέπει να την υπογράψουν ή όχι οι μοναχοί», κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.

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