ΕΛΑΣ: «Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια» – Τρία βίντεο για τις τιμές στα τρόφιμα και τις αναγκαίες παρεμβάσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θεματική σειρά τριών σύντομων βίντεο με τίτλο «Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια» παρουσιάζει η ΕΛΑΣ, εστιάζοντας στις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα, στη διαμόρφωση των τιμών από την παραγωγή έως το ράφι και στις παρεμβάσεις που προτείνει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ, το πρώτο βίντεο αναφέρεται στις επιπτώσεις της ακρίβειας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το δεύτερο εξηγεί πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή ενός προϊόντος και το τρίτο παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματος.

Η ΕΛΑΣ προτείνει μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης, τη δημιουργία ψηφιακού Παρατηρητηρίου Τιμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αδικαιολόγητα περιθώρια κέρδους, με παράλληλη ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,1% στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ενώ η Eurostat εκτίμησε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3,8%. Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη.

Η ανακοίνωση παραθέτει επίσης συγκρίσεις για επιμέρους τρόφιμα: αύξηση 13,5% στο μοσχάρι στην Ελλάδα έναντι 6,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 8,5% στο κρέας έναντι 2,2% και 12,3% στους ξηρούς καρπούς έναντι 1,9%.

Επικαλούμενη έρευνα του ΙΟΒΕ, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Προσθέτει ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο εισοδηματικό 20% δαπανούν πάνω από το μισό του προϋπολογισμού τους για τρόφιμα και στέγαση.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαπιστώσεις, συμφωνίες κυρίων και ευχολόγια. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις που ελέγχουν την αγορά, περιορίζουν τις αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις και διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω την κοινωνία. Γιατί το πραγματικό μέτρο της οικονομίας είναι το τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια με το εισόδημά της», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής: Ζήτησε περισσότερη ευελιξία για την ενεργειακή κρίση, δυσαρέσκεια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Αποστάσεις Καραμανλή από Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα» – Το μήνυμα και οι νέες ισορροπίες στη ΝΔ

Τι σημαίνει το όριο 25% που βάζει ο Μητσοτάκης