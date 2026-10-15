Τι σημαίνει το όριο 25% που βάζει ο Μητσοτάκης

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Όταν την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το 25% ως όριο για την παραμονή του στην αρχηγία της Ν.Δ., ήξερε πολύ καλά ότι αυτό το θέμα μπήκε στην πολιτική ατζέντα για να μείνει. Όλοι πλέον μέσα στη Ν.Δ. ξεκινούν τις αναλύσεις τους από αυτό το όριο που δίνει το εκλογικό μπόνους στο πρώτο κόμμα, αλλά και τη δυνατότητα για μετεκλογική συνεργασία με ένα ή δύο κόμματα.

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τώρα. Γιατί δηλαδή ο Μητσοτάκης επέλεξε να ξεκινήσει μία τέτοια συζήτηση τη στιγμή που η Ν.Δ. δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της.

Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, ακριβώς επειδή ο πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη Ν.Δ. εξαιτίας της ακρίβειας στην ενέργεια, επιχείρησε να βάλει τα διλήμματά του για την επόμενη μέρα, σχετικά νωρίς. Διότι η αλήθεια είναι ότι πίσω απ’ όσα υπονοεί βρίσκεται ένα και μοναδικό ερώτημα. Εκτός από αυτόν, ποιος;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θέλησε να υποβαθμίσει τους λόγους για τους οποίους ο Μητσοτάκης άνοιξε αυτή τη συζήτηση λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ποσοστά μεταξύ 30% και 31%» και υποστηρίζοντας ότι είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να θέτει ως στόχο τον σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Επεσήμανε δε ότι «το τέλος της ημέρας, όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν», προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός, με την τοποθέτησή του, «απάντησε με ειλικρίνεια, κλείνοντας ένα θέμα». Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο εκλογικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος: «Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Δύσκολος, αλλά ένας: η αυτοδυναμία».

Ασφάλεια στο 27% – 29%

Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πιαστεί. Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που θέλει τη Ν.Δ. πρώτο κόμμα. Το ποσοστό όμως που θα καταφέρει να αποσπάσει θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο εάν θα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει έναν η περισσότερους κυβερνητικούς εταίρους. Και αυτό επειδή η Ν.Δ. με ένα ποσοστό 24,9%, θα έβγαζε 96 έδρες, γεγονός που θα την οδηγούσε στην αναζήτηση περισσότερων του ενός εκλογικών εταίρων.

Αν και ο Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσε να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος, συνεργάτες του υπενθυμίζουν το παράδειγμα Σαμαρά, όταν στις πρώτες εκλογές, τον Μάιο του 2012, η Ν.Δ. έλαβε 18,85% και 108 έδρες και στις δεύτερες που ακολούθησαν τον Ιούνιο έλαβε 29,66% και 129 έδρες, για να σχηματιστεί στη συνέχεια κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.

Επισημαίνουν δε ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής ηγεσίας εν κινήσει. Δηλαδή ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές. Φυσικά, αν η Ν.Δ. φέρει ένα αποτέλεσμα γύρω στο 27% με 29%, κανείς δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη, αφού θα έχει καταφέρει να είναι και πάλι πρώτος. Θα βρίσκεται αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά σε κάθε περίπτωση το κυβερνών κόμμα δεν θα έχει καταποντιστεί.

Τέλος στα σενάρια

Στην ανάλυση που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η αναφορά αυτή έγινε προφανώς για μία σειρά από λόγους. Καταρχάς ο Μητσοτάκης θέλησε να στείλει μήνυμα στους επίδοξους δελφίνους ότι ο μοναδικός λόγος για να εγκαταλείψει την αρχηγία της Ν.Δ. είναι το εκλογικό αποτέλεσμα να είναι κάτω από 25%.

Οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσοστό θα θεωρηθεί ότι δεν θα μπορεί να δώσει κανένα επιχείρημα στους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Με λίγα λόγια ο πρωθυπουργός έκλεισε κάθε συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματός του αφού όλο το τελευταίο διάστημα υπήρχαν σενάρια διαδοχής του. Προφανώς η αναφορά του Μητσοτάκη αφορούσε και το δεξιό δυσαρεστημένο ακροατήριο, το οποίο εμφανίζεται να κοιτάει προς την πλευρά του Σαμαρά. Με τον τρόπο του έθεσε ένα ερώτημα για το ποιος μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα της παράταξης.

Με δεδομένο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα ποσοστό πάνω από 5% έως 11% στο εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά, στη Ν.Δ. υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για το πώς μπορούν να ανακόψουν το κύμα δυσαρέσκειας το οποίο κατευθύνεται προς τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης με το δίλημμα που έθεσε επιχείρησε να βάλει τους δεξιούς ψηφοφόρους μπροστά στο πρόβλημά τους: Μητσοτάκης ή Σαμαράς.

Προφανώς το 25% αφορά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο για την ώρα εμφανίζεται ιδιαίτερα αρνητικό στο να συγκυβερνήσει με τη Ν.Δ. Όμως κανείς δεν ξέρει αν και το ποσοστό της Χαριλάου Τρικούπη θα αρκέσει στην περίπτωση που η Ν.Δ. καταγράψει ένα ποσοστό κάτω του 25%. Άρα η αναφορά του πρωθυπουργού αφορά και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, που εν δυνάμει θα μπορούσαν να στηρίξουν μία κυβέρνηση της Ν.Δ.

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