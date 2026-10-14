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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

14.10.2026 06:15

Opinion Poll: Ακρίβεια και ενέργεια πιέζουν τη ΝΔ προς το κρίσιμο 25% – Έκπληξη με το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης

14.10.2026 06:15
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Η πρώτη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου από την Opinion Poll για το Action 24 καταγράφει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την αγωνία των πολιτών για την ακρίβεια και την ενέργεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και την πτώση των ποσοστών της ΝΔ.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα βρίσκεται, μάλιστα, πέριξ του 25%, ποσοστό στο οποίο είχε σταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη, καθώς αποτελεί τον πήχη που πρέπει να περάσει το πρώτο κόμμα για να πάρει το μπόνους των επιπλέον εδρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, για έναν ακόμη μήνα, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός βρίσκονται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, με ποσοστό 59%.

Παράλληλα, το 50,4% δηλώνει ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει εξαιτίας της αδυναμίας της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, το 76,2%, θεωρεί ότι η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα.

Οι πολίτες κόβουν θέρμανση και μετακινήσεις

Ακόμη πιο ανησυχητικά για την κυβέρνηση είναι τα ευρήματα που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην καθημερινότητα.

Το 60,9% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη θέρμανση στο σπίτι τον χειμώνα, ενώ το 55,9% θα περιορίσει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο.

Θετικά αντιμετωπίζεται η εξαγγελία του πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,76 ευρώ το λίτρο, ενώ αρνητικά κρίνεται η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.

Θετικές είναι, πάντως, οι εντυπώσεις που άφησαν και άλλες αντισταθμιστικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, όπως οι 120 δόσεις και οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers.

Όλα αυτά, ωστόσο, δεν απέτρεψαν την πτώση του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο χάνει 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

ΕΛΑΣ σταθερή και καθαρά δεύτερη, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,9%, με το ποσοστό της να μην παρουσιάζει μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 12,3%, έναντι 12,1% στη μέτρηση του Σεπτεμβρίου, περιορίζοντας ελαφρώς την απόστασή του από την ΕΛΑΣ στις 3,5 μονάδες, από 3,8 τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2% από 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6,8% από 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% από 5,4%, η ΕΛΠΙΔΑ με 4,5% από 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,5% από 3,3% και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%, η οποία αποτελείται από τρεις πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών που στηρίζουν τον Ηλία Κασιδιάρη.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7% και η ΝΙΚΗ στο 1,1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,6%.

Οι Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά δεν εμφανίζονται λόγω ποσοστών κάτω του 1%.

Στο 25,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25,5%, η ΕΛΑΣ στο 13,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,4%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, η ΕΛΠΙΔΑ με 3,8%, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων με 2,9% η καθεμία και το ΜέΡΑ25 με 2,2%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,5% και η ΝΙΚΗ στο 0,9%, ενώ η επιλογή «Άλλο» συγκεντρώνει 4,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 15,7%.

Η έκπληξη με τη Συμμαχία Ελλήνων και τον Κασιδιάρη

Το εντυπωσιακό στοιχείο της μέτρησης είναι η εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων, την οποία στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, σε ποσοστά που στην εκτίμηση ψήφου της επιτρέπουν να εμφανίζεται εντός Βουλής, παρότι δεν έχει ακόμη υπάρξει ευρεία επίσημη δημοσιοποίηση του όλου εγχειρήματος.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει ήδη οργανωμένη κινητοποίηση για την ενημέρωση και συσπείρωση δυνητικών ψηφοφόρων γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι υπεύθυνοι του κόμματος κατέθεσαν σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο και, αφού ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, ζήτησαν από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να τη συμπεριλάβουν στις μετρήσεις.

Η πρώτη καταγραφή της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η παρουσία ενός ακόμη σχηματισμού στα δεξιά της ΝΔ μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την πίεση προς το κυβερνών κόμμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα ποσοστά του.

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