Η αντιπαράθεση Γεωργιάδη με διαδηλωτές στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Πάρου και η αιχμηρή ανάρτηση – «Το πήρα χρέπι, το έκανα καινούργιο, αλλά η φασαρία, φασαρία» (Video)

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Αντιδράσεις και έντονη αντιπαράθεση συνόδευσαν την παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Πάρο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Συγκεντρωμένοι πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους έξω από το κτίριο, με τον υπουργό να απαντά στις αιτιάσεις τους και να τους προτρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τις αλλαγές.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, γυναίκα από τους συγκεντρωμένους ισχυρίζεται ότι το Κέντρο Υγείας «δεν έχει τουαλέτες». Τότε, ο υπουργός Υγείας την καλεί να εισέλθουν μαζί στο κτίριο για να ελέγξουν την κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε, εκείνη δεν αποδέχεται την πρόσκληση.

Ο υπουργός αντέδρασε στις διαμαρτυρίες, προβάλλοντας παράλληλα εικόνες από τους χώρους που ανακαινίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συγκεντρωμένους, δήλωσε: «Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο, μπαίνει μέσα. Όποιος δεν θέλει, κάθεται έξω και γκρινιάζει».

Επιμένοντας ότι οι εγκαταστάσεις έχουν αναβαθμιστεί, υποστήριξε πως όσοι αμφισβητούν το αποτέλεσμα των εργασιών μπορούν να μπουν στο Κέντρο Υγείας και να σχηματίσουν προσωπική εικόνα.

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τις αντιδράσεις που συνάντησε κατά την επίσκεψή του, γράφοντας: «Το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα… αλλά η φασαρία φασαρία…. ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».

Μετά την Πάρο, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε και την Αντίπαρο, όπου βρέθηκε στο νέο Περιφερειακό Ιατρείο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τις παρεμβάσεις σε Πάρο και Αντίπαρο και τις αντιδράσεις

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε συνολικά στις επισκέψεις του, στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις δομές υγείας και στη λειτουργία της βάσης αεροδιακομιδών στην Πάρο.

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε “δεν είχε τουαλέτα”, της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη “δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις” της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».

Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας October 13, 2026

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