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ΥΓΕΙΑ

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13.10.2026 18:16

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

13.10.2026 18:16
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Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε σήμερα, το πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, ένα έργο συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη συνέχεια, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου, εξαίροντας τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το Υπουργείο Υγείας.

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της μονάδας, ωφέλιμης επιφάνειας 1.200 τ.μ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων θυρόφυλλων, την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλες τις όψεις του κτιρίου και την αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά.

Παράλληλα, κατασκευάστηκαν νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκή μονάδα και ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης νέα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με αντλίες θερμότητας αέρα–νερού και τοπικές μονάδες δαπέδου (fan coils), καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα αερισμού των χώρων με προκλιματισμένο νωπό αέρα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα σε Κέντρα Υγείας της χώρας και μάλιστα εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια, δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση και χρειάστηκε να κάνουμε πλήρη αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, των προσόψεων, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε τον εξοπλισμό του έτσι που να μπορεί να λειτουργεί για τα επόμενα 25 χρόνια. Πολλές φορές στη διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη».

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών γιατρών που θα φτάσουν στο νησί το επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστο Ροϊλό, επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιατρείου, συνομίλησε με το προσωπικό και εκθείασε τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου μια ιδιωτικού τομέα.

«Μακάρι σε κάθε νησί της Ελλάδας να μπορούσε να υπάρχει μία τέτοια συνεργασία με τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Λέω συχνά ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει μόνο τα πάντα. Η συνένωση δυνάμεων ιδιωτικού τομέα και Υπουργείου Υγείας στην υγεία μπορεί να φέρει θαύματα. Και εδώ έχουμε μία τέτοια περίπτωση. Δεσμεύομαι ότι τα αιτήματα για αυτόν τον οργανισμό θα τα εξετάσουμε άμεσα γιατί όντως πρέπει αυτό που έχετε κάνει εσείς εδώ να επιβραβευτεί και από το Υπουργείο Υγείας».

Το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν η βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Κατερίνα Μονογυιού, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός και ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

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