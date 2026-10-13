Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Πράσινο φως» για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Πότε ξεκινούν όλα τα προγράμματα του Προλαμβάνω

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Την επανεκκίνηση του δωρεάν και πολυαναμενόμενου προγράμματος για την παχυσαρκία, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Παράλληλα, ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με τη σταδιακή αποστολή παραπεμπτικών για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών μαστογραφιών για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες.

Συγκεκριμένα μετά τη διακοπή του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας τον περασμένο Ιούνιο, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ελήφθη η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, η οποία διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως 8 δόσεων φαρμάκου από την αρχή και για τους 43.500 ήδη ενταγμένους ωφελούμενους, όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ 100.3». Ο ακριβής αριθμός δόσεων (από μια έως οκτώ) θα καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα για τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στους ωφελούμενους δικαιούχους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε διακοπεί απότομα τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας η χρονοτριβή οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφοράς της χρηματοδότησης από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους. Πλέον το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και είναι απολύτως δωρεάν. Μάλιστα υπάρχει το ενδεχόμενο ένταξης νέων δικαιούχων που θα ανακοινωθεί εν καιρώ, σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Επιπλέον η κυρία Αγαπηδάκη σχολίασε τον νέο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τον Καρκίνο του Μαστού, που ξεκίνησε σήμερα με τη σταδιακή αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες 45 έως 74 ετών για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και δωρεάν υπερηχογράφημα, στο πλαίσιο του Μήνα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε αρχικά στάδια, αυξάνοντας θεαματικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης. Ο έγκαιρος εντοπισμός ευρημάτων στον υγιή, ασυμπτωματικό πληθυσμό, πριν υπάρξουν συμπτώματα ή ψηλάφηση. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αγνοήσει το μήνυμα, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις ηλικίες 55-69 ετών.

Επόμενα βήματα του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Η αποστολή των SMS θα γίνεται σταδιακά για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών με ταυτόχρονες εξετάσεις.

Καρδιαγγειακά Νοσήματα: Αρχίζει σταδιακά από τις αρχές Νοεμβρίου η αποστολή SMS με τη διενέργεια της εξέτασης Lp(a) για την κληρονομική χοληστερίνη. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε που θα τη παρέχει δωρεάν. Σε υψηλούς δείκτες, θα ελέγχονται και τα παιδιά. Παροχή περαιτέρω δωρεάν ελέγχου (σπινθηρογράφημα, stress echo) σε περίπτωση ευρημάτων. Στον προηγούμενο κύκλο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο.

Αρχίζει σταδιακά από τις με τη διενέργεια της εξέτασης Lp(a) για την κληρονομική χοληστερίνη. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε που θα τη παρέχει δωρεάν. Σε υψηλούς δείκτες, θα ελέγχονται και τα παιδιά. Παροχή περαιτέρω δωρεάν ελέγχου (σπινθηρογράφημα, stress echo) σε περίπτωση ευρημάτων. Στον προηγούμενο κύκλο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο. Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας : Συνεχίζεται με δωρεάν HPV DNA test, τεστ ΠΑΠ, κολποσκόπηση και βιοψία.

: Συνεχίζεται με δωρεάν HPV DNA test, τεστ ΠΑΠ, κολποσκόπηση και βιοψία. Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Στον 1ο κύκλο με self-test, κολονοσκόπηση, βιοψία, αφαίρεση πολυπόδων 2.600 πολίτες διαγνώστηκαν εγκαίρως με καρκίνο στο γαστρεντερικό χωρίς να το γνωρίζουν.

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