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ΥΓΕΙΑ

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13.10.2026 09:47

Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Αιμοδοσίας: Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώου Αιμοδοτών και το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα

13.10.2026 09:47
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Ξεκίνησε η λειτουργία του ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου Ψηφιακού Συστήματος Αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας καθώς μετά από δεκαετίες μπήκαν οι βάσεις για ένα ενιαίο, ψηφιακά ενοποιημένο και κεντρικά συντονισμένο σύστημα σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε το έργο της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων σε 96 νοσοκομεία της χώρας, ενώ παράλληλα υπεγράφησαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Από χθες το πρωί, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών βρίσκεται στις υποδομές της ΗΔΥΚΑ, και λειτουργεί σε περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης για την εξυπηρέτηση νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και των πολιτών.

Ψηφιακή ενοποίηση και ασφάλεια

Η μεταρρύθμιση αυτή φέρνει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα του συστήματος υγείας, εστιάζοντας σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες:

  • Διαλειτουργικότητα: Πλήρης σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων όλων των νοσοκομείων.
  • Διαχείριση αποθεμάτων: Αποτελεσματικότερος έλεγχος και κατανομή των αποθεμάτων αίματος σε πραγματικό χρόνο.
  • Ιχνηλασιμότητα: Απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος στην πορεία του αίματος από τον δότη στον λήπτη.
  • Ασφάλεια διαδικασιών: Ενίσχυση της ασφάλειας για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης.

Υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ και μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, αφήνοντας αιχμές για τις επικρίσεις που είχε δεχθεί στο παρελθόν. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα αίτημα 20 ετών που εκκρεμούσε στον τομέα της υγείας και το οποίο υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους.

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