Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Αιμοδοσίας: Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώου Αιμοδοτών και το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ξεκίνησε η λειτουργία του ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου Ψηφιακού Συστήματος Αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας καθώς μετά από δεκαετίες μπήκαν οι βάσεις για ένα ενιαίο, ψηφιακά ενοποιημένο και κεντρικά συντονισμένο σύστημα σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε το έργο της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων σε 96 νοσοκομεία της χώρας, ενώ παράλληλα υπεγράφησαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Από χθες το πρωί, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών βρίσκεται στις υποδομές της ΗΔΥΚΑ, και λειτουργεί σε περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης για την εξυπηρέτηση νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και των πολιτών.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας, καθώς σηματοδοτεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου ψηφιακού συστήματος αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας σε 96 Νοσοκομεία της χώρας, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σήμερα προχωρούμε στην υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Παράλληλα, από σήμερα το πρωί, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των Νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και φυσικά των αιμοδοτών. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, αυτή της ψηφιακής ενοποίησης της αιμοδοσίας στη χώρα μας, που ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών, με τελικούς ωφελούμενους τα Νοσοκομεία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τους αιμοδότες και, πάνω απ’ όλα, τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης. Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενιαίο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι είχα κατηγορηθεί γί´αυτό το έργο, όσο για κανένα άλλο και στην Βουλή και με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα. Όμως επέμεινα και σε χρόνο ρεκόρ φταίξαμε αυτό για το οποίο το Υπουργείο Υγείας και οι αιμοδότες μιλάγαμε για 20 χρόνια και χωρίς να ξοδέψουμε ούτε 1€ από τον Κρατικό μας Προϋπολογισμό. Προχωρούμε! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 12, 2026

Ψηφιακή ενοποίηση και ασφάλεια

Η μεταρρύθμιση αυτή φέρνει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα του συστήματος υγείας, εστιάζοντας σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες:

Διαλειτουργικότητα : Πλήρης σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων όλων των νοσοκομείων.

: Πλήρης σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων όλων των νοσοκομείων. Διαχείριση αποθεμάτων : Αποτελεσματικότερος έλεγχος και κατανομή των αποθεμάτων αίματος σε πραγματικό χρόνο.

: Αποτελεσματικότερος έλεγχος και κατανομή των αποθεμάτων αίματος σε πραγματικό χρόνο. Ιχνηλασιμότητα : Απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος στην πορεία του αίματος από τον δότη στον λήπτη.

: Απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος στην πορεία του από τον δότη στον λήπτη. Ασφάλεια διαδικασιών: Ενίσχυση της ασφάλειας για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης.

Υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ και μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, αφήνοντας αιχμές για τις επικρίσεις που είχε δεχθεί στο παρελθόν. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα αίτημα 20 ετών που εκκρεμούσε στον τομέα της υγείας και το οποίο υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους.

Διαβάστε επίσης:

Από σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες – Επανεκκινεί το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Σαρκοπενία: Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση – Ο ρόλος της γήρανσης και των νέων φαρμάκων για την παχυσαρκία

Ερρίκος Ντυνάν: «Γέφυρα ζωής» με δωρεά οργάνων για έξι ασθενείς