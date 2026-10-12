Σαρκοπενία: Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση – Ο ρόλος της γήρανσης και των νέων φαρμάκων για την παχυσαρκία

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Συνήθως μετά την ηλικία των 60 ετών πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν «σαρκοπενία» δηλαδή απώλεια µυϊκής µάζας που παρατηρείται κυρίως κατά τη διαδικασία της γήρανσης και επιδεινώνεται µε το πέρασµα του χρόνου, οδηγώντας σε µειωµένη ενέργεια και κινητικότητα, αυξηµένο κίνδυνο για πτώσεις, κατάγµατα και κατ’ επέκταση, σε µειωµένη ποιότητα ζωής.
Γιατί συμβαίνει όμως αυτή η διαδικασία και ποιος είναι ο ρόλος των δημοφιλών φαρμάκων που στοχεύουν στην απώλεια βάρους;. Τις απαντήσεις δίνουν οι Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και Κάρολος Παπαλαζάρου, Διαιτολόγος – Διαβητολόγος, συνεργάτης,Metropolitan Hospital.
«Οι σκελετικοί µύες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών, όπως η κίνηση, η αναπνοή, η θερµογένεση και πλέον αναγνωρίζονται ως ενδοκρινικά όργανα. Οι µύες απελευθερώνουν παράγοντες που ονοµάζονται µυοκίνες, οι οποίοι ρυθμίζουν διάφορες φυσιολογικές διεργασίες και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µεταβολική ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς ευνοούν την πρόσληψη και οξείδωση της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, επηρεάζουν ευνοϊκά την ηπατική λειτουργία και τη µιτοχονδριακή λειτουργία του φαιού λιπώδους ιστού. Η άσκηση ευνοεί την έκκριση και τη δράση µυοκινών, ενώ η σωµατική αδράνεια συντελεί στη µείωση έκκρισής τους και αυτό εξηγεί τη σχέση καθιστικής ζωής και καρδιοµεταβολικών επιπλοκών», εξηγούν οι ειδικοί.
Τα επίπεδα της µυϊκής µάζας πλέον, είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστούν µε αναλύσεις όπως η DEXA, υπολογιστική τοµογραφία (CT), η µαγνητική τοµογραφία (MRI) ή ακόµα πιο εύκολα µε την Ανάλυση Σύστασης Σώµατος µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας (ΒΙΑ), ενώ υπάρχουν και δείκτες λειτουργικής ικανότητας των µυών (µέτρηση δύναµης, λαβής, ταχύτητα βάδισης, chair stand test , 6min walk test).
Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σαρκοπενίας είναι οι εξής:
Οι κυριότερες συνέπειες της σαρκοπενίας είναι:
«Τα τελευταία χρόνια, τα φάρµακα της κατηγορίας αγωνιστών GLP‑1 (π.χ., λιραγλουτίδη, σεµαγλουτίδη, τιρζεπατίδη), που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, µετά από µελέτες, παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή η απώλεια βάρους συνοδευόταν και από απώλεια µυϊκής µάζας, δηλαδή από σαρκοπενία. Ειδικότερα:
Παρόλα αυτά όµως, κάθε αγωγή από αυτές µπορεί µε τον κατάλληλο τρόπο να χρησιμοποιηθεί µε ασφάλεια και να µας δώσει θετικά αποτελέσµατα. Η σαρκοπενία, είτε ως αποτέλεσµα γήρανσης είτε ως συνέπεια των παραπάνω φαρµακευτικών αγωγών, προλαµβάνεται ή αντιµετωπίζεται µε δυο βασικές υγιεινές διαιτητικές παρεµβάσεις, τη σωστή διατροφή και τη σωµατική άσκηση» συνιστούν.
1. Διατροφική παρέµβαση
2. Σωματική άσκηση
«Η σαρκοπενία αποτελεί ένα σημαντικό θέμα της δημόσιας υγείας, όπου η πρόληψη και η αντιμετώπισή της απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση µε διατροφικές παρεµβάσεις για υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνών και βιταμινών, συχνή σωματική άσκηση, κυρίως αναερόβια, και χρήση συμπληρωμάτων ή φαρµακευτικών αγωγών. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε, ότι οι νέες εβδομαδιαίες φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην απώλεια βάρους, ενδέχεται να ευνοήσουν την απώλεια μυϊκής μάζας και την ανάπτυξη σαρκοπενίας. Για τον λόγο αυτό, η περιοδική μέτρηση και παρακολούθηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της θεραπείας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διατήρηση της μυϊκής υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργικότητα, την αυτονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία», καταλήγουν οι ειδικοί.
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