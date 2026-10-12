Μάριος Θεμιστοκλέους: Όλες οι αλλαγές σε social media για τους εφήβους, οι προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα επερχόμενα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, την επανεκκίνηση των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου αλλά και την πορεία των εμβολιασμών εστίασε σε συνέντευξή του, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την προστασίας των εφήβων από την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, -που παρουσίασαν νωρίτερα οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου-, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λήψη μέτρων.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλεους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ACTION24» και στους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, αναμένεται σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να σταματήσουν τον διαρκή «βομβαρδισμό» των νέων με υλικό, ενώ θα θεσπιστεί διπλός ή τριπλός έλεγχος ώστε να αποτραπεί η χρήση τους από άτομα κάτω των 15 ετών.

Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι πρωτίστως θέμα ψυχικής υγείας. Η νυχτερινή χρήση των κινητών τηλεφώνων στερεί από τους εφήβους τον απαραίτητο ύπνο, προκαλώντας διάσπαση προσοχής και δυσκολία συγκέντρωσης στο σχολείο.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτού του είδους η ενασχόληση εκπαιδεύει τους νέους να αλλάζουν θέμα κάθε 30-40 δευτερόλεπτα, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσες ψυχικές παθήσεις.

Ξεκινούν ξανά από αύριο τα SMS για το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Στον τομέα της πρόληψης, ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι από αύριο, 13 Οκτωβρίου, επανενεργοποιείται το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», με την αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να είναι σε πλήρη εξέλιξη σχεδόν το σύνολο των δράσεων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι πλέον πλήρως εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους. Ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμισε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες, ωστόσο με την έγκαιρη διάγνωση το ποσοστό ίασης ξεπερνά το 95%. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι τα μηνύματα θα σταλούν στοχευμένα σε όσες γυναίκες δεν έχουν κάνει πρόσφατα τη συγκεκριμένη εξέταση.

Οδηγίες για το τείχος ανοσίας έναντι γρίπης και COVID-19

Αναφορικά με το φθινοπωρινό εμβολιαστικό πλάνο, ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε ικανοποιητική την περσινή κάλυψη και κάλεσε τους πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς και τις ευπαθείς ομάδες με σοβαρά χρόνια νοσήματα, να προγραμματίσουν τον αντιγριπικό τους εμβολιασμό. Η ιδανική περίοδος είναι από τώρα έως τα τέλη Νοεμβρίου, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη της προστασίας, η οποία αποτρέπει τη βαριά νόσηση και τις επιπλοκές.

Σχετικά με τον κορονοϊό, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και ότι πλέον ο ιός μπορεί να εμφανίζεται ακόμα πιο ήπιος από τη γρίπη. Υπάρχουν σαφείς συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα άτομα άνω των 60 ετών, ενώ διευκρινίστηκε ότι τα εμβόλια της γρίπης και της COVID-19 μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα την ίδια ημέρα.

Ολόκληρη η συνέντευξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαβάστε επίσης:

Γυναίκα και Θρόμβωση: Οι κρίσιμες φάσεις της ζωής που αυξάνουν τον κίνδυνο

Κεφαλονιά: Παραίτηση γιατρού, εφημέρευε έξι συνεχόμενα 24ωρα: «Δεν αντέχω άλλο πια»

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Πρωτιά στο ΕΣΥ με ρομποτική αφαίρεση όγκου θύμου αδένα