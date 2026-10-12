Νοσοκομείο «Μεταξά»: Πρωτιά στο ΕΣΥ με ρομποτική αφαίρεση όγκου θύμου αδένα

Takeaways by to pontiki AI Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά» πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη ρομποτική χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο για την αφαίρεση όγκου στον θύμο αδένα.

Η ιατρική ομάδα αφαίρεσε τον όγκο μέσω τριών μικρών τομών, αποφεύγοντας την επώδυνη διαδικασία της ανοιχτής θωρακοτομής και της μέσης στερνοτομής στον 51χρονο ασθενή.

Ο ασθενής δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε μόλις τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας επιτρέπει στον ασθενή την ταχεία ανάρρωση και την επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες μέσα σε επτά ημέρες.

Η επιτυχής επέμβαση αναδεικνύει τη δυνατότητα του δημόσιου συστήματος υγείας να εφαρμόζει σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

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Μια νέα εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τη δημόσια περίθαλψη σηματοδοτεί η ιστορική, πρωτοποριακή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά». Για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, ένας 51χρονος ασθενής με όγκο στον θύμο αδένα υποβλήθηκε σε ρομποτική χειρουργική επέμβαση, αποφεύγοντας τη βαριά και επώδυνη διαδικασία της ανοιχτής θωρακοτομής και της μέσης στερνοτομής.

Το καινοτόμο χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Η ιατρική ομάδα κατάφερε να αφαιρέσει πλήρως τόσο τον όγκο όσο και τον θύμο αδένα, χρησιμοποιώντας το εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα μέσα από τρεις μόλις μικρές τομές στο δεξιό ημιθωράκιο. Η ελάχιστα επεμβατική αυτή μέθοδος εξάλειψε την ανάγκη για το παραδοσιακό μεγάλο χειρουργικό τραύμα στο στέρνο, προσφέροντας στον ασθενή μια ανώδυνη μετεγχειρητική εμπειρία.

Ο 51χρονος ξύπνησε χωρίς καθόλου πόνο και μεταφέρθηκε απευθείας στον θάλαμο νοσηλείας, χωρίς να χρειαστεί παραμονή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα οφέλη της ρομποτικής τεχνολογίας έναντι της κλασικής ανοιχτής μεθόδου είναι θεαματικά, ιδιαίτερα στον χρόνο ανάρρωσης των ασθενών. Ενώ στην παραδοσιακή ανοιχτή επέμβαση η επούλωση του στέρνου και η αποκατάσταση απαιτούν τουλάχιστον έναν μήνα, με τη ρομποτική προσέγγιση ο ασθενής αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε μόλις τρεις ημέρες. Παράλληλα, η πλήρης επιστροφή του στην εργασία και τις καθημερινές του δραστηριότητες υπολογίζεται σε μόλις επτά ημέρες από την ημέρα του χειρουργείου.

Η επιτυχία αυτή προκάλεσε την εύλογη ικανοποίηση της διοίκησης και του ιατρικού προσωπικού. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Μεταξά», κ. Σαράντου Ευσταθόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η σημερινή επέμβαση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το Νοσοκομείο Μεταξά. Η αξιοποίηση της ρομποτικής χειρουργικής δίνει στους ασθενείς πρόσβαση σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και αναδεικνύει τη δυνατότητα ενός δημόσιου νοσοκομείου να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλη τη χειρουργική ομάδα για τη νέα αυτή επιτυχία».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, κ. Νικόλαος Μπολάνος, εξήγησε την επιστημονική προσέγγιση: «Αντιμετωπίσαμε έναν όγκο του θύμου αδένα με ρομποτική τεχνική, μέσα από τρεις μικρές τομές στο δεξιό ημιθωράκιο. Αφαιρέθηκαν ο όγκος και ο θύμος αδένας, αποφεύγοντας τη στερνοτομή και το μεγάλο χειρουργικό τραύμα που αυτή συνεπάγεται. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ο ασθενής μεταφέρθηκε στον θάλαμό του μετά την ανάνηψη. Ευχαριστώ την ομάδα και τον κ. Κωνσταντινίδη για τη συμβολή του και την επίβλεψη».

Στην εξαιρετική αυτή ιατρική ομάδα συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες του ΕΣΥ. Εκτός από τον Διευθυντή της Κλινικής κ. Νικόλαο Μπολάνο, το χειρουργείο έφερε εις πέρας ο Διευθυντής ΕΣΥ θωρακοχειρουργός κ. Αθανάσιος Σταματελόπουλος. Την καθοριστική επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας είχε ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Θωρακοχειρουργός του ΓΝΑ και επίσημος εκπαιδευτής των θωρακοχειρουργών του «Μεταξά» στη ρομποτική χειρουργική. Το έργο της αναισθησιολογικής υποστήριξης ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία η Διευθύντρια ΕΣΥ, κ. Ναυσικά Καλατζή.

Η συγκεκριμένη πρωτιά αποδεικνύει έμπρακτα ότι τα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο, το ταλέντο και την τεχνολογία για να προσφέρουν τις πιο σύγχρονες θεραπείες στους πολίτες της.

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