Κεφαλονιά: Παραίτηση γιατρού, εφημέρευε έξι συνεχόμενα 24ωρα: «Δεν αντέχω άλλο πια»

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Μια νέα σοβαρή εξέλιξη έρχεται να επιβαρύνει το ήδη κλονισμένο σύστημα δημόσιας υγείας στην Κεφαλονιά, φέρνοντας στο φως τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι υγειονομικοί της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου, ο γενικός και οικογενειακός γιατρός Νικόλας Μοσχόπουλος Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ στο Περιφερειακό Ιατρείο Κεραμειών, υπέβαλε την παραίτησή του. Μέσα από μια δημόσια επιστολή, καταγγέλλει πρακτικές που προκαλούν εργασιακή εξουθένωση και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους λειτουργούς του Ιπποκράτη όσο και τους ίδιους τους ασθενείς.

Στην επιστολή παραίτησης, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του τοπικού μέσου kefaloniapress.gr, αναφέρονται βαρύτατες καταγγελίες για παράνομες και εξοντωτικές εφημερίες. Ο γιατρός καταγγέλλει ότι από το 2025 μέχρι σήμερα υποχρεωνόταν σε πρόγραμμα εργασίας που παραβιάζει συστηματικά την ισχύουσα νομοθεσία. Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε σε πλήρη σωματική και ψυχική εξάντληση. Μεταξύ άλλων, περιγράφει περιστατικά όπου αναγκαζόταν να εφημερεύει εντελώς μόνος του για έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Σάμης και του Νοσοκομείου Αργοστολίου.

Παράλληλα, ο κ. Μοσχόπουλος καταγγέλλει ότι δεχόταν εντολές να εγκαταλείψει το Κέντρο Υγείας κατά τη διάρκεια της εφημερίας του για να πραγματοποιήσει διακομιδές ασθενών σε μακρινούς προορισμούς, όπως στην Ιθάκη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η υγειονομική δομή να μένει χωρίς κανέναν γιατρό για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξαν περιπτώσεις όπου πολίτες με επείγοντα και σοβαρά προβλήματα υγείας έφτασαν στο Κέντρο Υγείας και δεν βρήκαν ιατρική κάλυψη. Για τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν ήδη σχηματιστεί δικαστικές δικογραφίες.

Σημειώνεται ότι πριν φτάσει στην οριστική παραίτηση, ο γιατρός είχε εξαντλήσει κάθε περιθώριο θεσμικής παρέμβασης. Στην επιστολή του εξηγεί ότι είχε απευθυνθεί επανειλημμένα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), την Εισαγγελία, τον Συνήγορο του Πολίτη, τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους και το Υπουργείο Υγείας.

Παρά τις συνεχείς αναφορές, οι συνθήκες παρέμειναν αμετάβλητες, με μοναδική εξαίρεση την παρέμβαση της Εισαγγελίας, η οποία ωστόσο δεν επέφερε ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητά του.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο ανυπόφορη το τελευταίο διάστημα, όταν του επιβλήθηκαν υπεράριθμες εφημερίες κατά την περίοδο της κανονικής του άδειας, η οποία τελικά απορρίφθηκε εκ νέου πριν από λίγες ημέρες.

Ο κ. Μοσχόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή του δεν γίνεται για τυπικούς προσωπικούς λόγους, αλλά επειδή οι επικρατούσαν συνθήκες που τον ξεπερνούν.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι περιγράφει ένα γενικότερο κλίμα φόβου, αναλγησίας και ατιμωρησίας, όπου οι συνάδελφοί του τον συμβούλευαν κρυφά να σιωπήσει για να προστατεύσει την οικογένειά του, αποφεύγοντας να στηρίξουν δημόσια τον αγώνα του για κοινή νομική εκπροσώπηση.