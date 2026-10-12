Γυναίκα και Θρόμβωση: Οι κρίσιμες φάσεις της ζωής που αυξάνουν τον κίνδυνο

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης στις 13 Οκτωβρίου, οι ειδικοί στέλνουν ηχηρό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, εστιάζοντας στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Η θρόμβωση αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία, όμως ο κίνδυνος εμφάνισής της δεν παραμένει σταθερός κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας. Η αντισύλληψη, η εγκυμοσύνη, η περίοδος της λοχείας και η εμμηνόπαυση αποτελούν σταθμούς-κλειδιά, κατά τους οποίους οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου.

Φέτος, η διεθνής εκστρατεία της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH) και του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α.) είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη γυναίκα, με το κεντρικό μήνυμα: «Κάθε γυναίκα. Κάθε ηλικία. Κάθε στάδιο. Αναγνώρισε τον κίνδυνο. Δράσε».

Αντισύλληψη και ορμονικές θεραπείες

Για τις περισσότερες υγιείς γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ο κίνδυνος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, η χρήση ορμονικής αντισύλληψης που περιέχει οιστρογόνα —όπως τα συνδυασμένα χάπια, τα διαδερμικά επιθέματα και ο κολπικός δακτύλιος— αυξάνει τις πιθανότητες θρόμβωσης συγκριτικά με τη μη χρήση τους. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στην εμμηνόπαυση, όπου η από του στόματος θεραπεία με οιστρογόνα διπλασιάζει ή τριπλασιάζει τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής, σε αντίθεση με τη διαδερμική χορήγηση που κρίνεται ασφαλέστερη.

Το αποτύπωμα της μητρότητας: Εγκυμοσύνη και λοχεία

Η περίοδος της κύησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης κατά 4 έως 5 φορές. Η πιο επικίνδυνη φάση, ωστόσο, εντοπίζεται αμέσως μετά τον τοκετό. Κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες της λοχείας, ο κίνδυνος εκτοξεύεται, όντας έως και 20 φορές υψηλότερος σε σχέση με τις γυναίκες που δεν εγκυμονούν.

Παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία

Πέρα από τις φυσιολογικές φάσεις της ζωής, ο ατομικός κίνδυνος επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό. Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η προχωρημένη ηλικία, οι κληρονομικές διαταραχές πήξης και ένα προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες. Παράλληλα, αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο, διαβήτη ή καρδιοπάθεια.

Τα προειδοποιητικά σημάδια που σώζουν ζωές

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι καθοριστική και απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια:

1. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: Εκδηλώνεται με πόνο ή ευαισθησία στο πόδι, πρήξιμο, ερυθρότητα και αίσθημα θερμότητας.

2. Πνευμονική εμβολή: Εκδηλώνεται με ξαφνική δύσπνοια, ταχύπνοια, πόνο στο στήθος που επιδεινώνεται με τη βαθιά ανάσα, ζάλη, τάση λιποθυμίας ή αιμόπτυση.

Η γνώση είναι πρόληψη

«Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί», τονίζει ο κ. Δημήτρης Ρίχτερ, Καρδιολόγος και Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ, καλώντας τις γυναίκες να ενημερώνονται και να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από κάθε ορμονική θεραπεία. Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξανδρος Τσελέπης, Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας και υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας, ξεκαθαρίζει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φοβούνται αυτές τις φάσεις της ζωής τους, αλλά να γνωρίζουν τους προσωπικούς τους παράγοντες κινδύνου.

Η φετινή εκστρατεία «ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ, ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ», υπενθυμίζει ότι η εξατομικευμένη εκτίμηση του ιστορικού και η στενή συνεργασία με τον γιατρό μπορούν να προλάβουν το μοιραίο.

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