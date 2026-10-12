Σύνοδος Κορυφής: Η μάχη για τα 700 εκατ. ευρώ και το κυβερνητικό στοίχημα απέναντι στην ακρίβεια

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Με στραμμένο το βλέμμα στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας βρίσκονται τα κυβερνητικά στελέχη, αφού από τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί αναμένεται να φανεί εάν θα αλλάξει, έστω και λίγο, το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία για τα θέματα της ακρίβειας.

Βασική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι, εφόσον η Ευρώπη αποφασίσει να πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Το Μέγαρο Μαξίμου ζητά, προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, αυτά να μην υπολογίζονται πλήρως στο ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών.

Όπως είναι γνωστό, άλλωστε, υπό αυτή την προϋπόθεση η Αθήνα συζητά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, την αξιοποίηση μέρους των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ προϊόντων, ώστε ένα μέρος τους να μπορεί να επιστρέφεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω προσωρινών μέτρων στήριξης κ.ά.

Η προϋπόθεση αυτή είναι σημαντική, καθώς τα 200 εκατ. ευρώ που έχει στην άκρη για μέτρα στήριξης έως τα τέλη του 2026 δεν επαρκούν. Το πρόβλημα θα γίνει ακόμη σοβαρότερο εάν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου έχει χαμηλώσει τον πήχυ, ερμηνεύοντας και την απόφαση του Eurogroup.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση της πρότασης Μακρόν στο G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως έγινε τον περασμένο Μάρτιο, όταν απελευθερώθηκαν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τα κράτη-μέλη.

Για την ώρα, πάντως, η κυβέρνηση εμφανίζεται να κινείται πατώντας σε δύο βάρκες. Κάποια κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός θα φέρει μεγάλο πακέτο, ενώ άλλοι κρατούν μικρό καλάθι.

Η δύσκολη μάχη για δημοσιονομική ευελιξία

Ωστόσο, την εβδομάδα που μας πέρασε, το Eurogroup εμφανίστηκε να κρατά χαμηλά τις προσδοκίες για νέες δημοσιονομικές ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών.

Πολλοί στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για σκληρή μάχη που θα δοθεί από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, προκειμένου οι Βρυξέλλες να «ανάψουν» το «πράσινο φως» για δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ζητούμενο αυτή τη φορά είναι οι χώρες-μέλη να μπορέσουν να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα στήριξης των πολιτών τους απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση.

Από τη στάση που κράτησε στο Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τα πράγματα πάντως δεν φαίνονται ιδιαίτερα εύκολα, καθώς εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία.

Ο Β. Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι νέες ευελιξίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες, τη στιγμή, όπως είπε, που η αξιοπιστία αποτελεί «ζωτικό κεφάλαιο».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι μιλά ως πρόεδρος του Eurogroup και όχι ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι ορισμένοι υπουργοί είδαν θετικά τις ελληνοϊταλικές προτάσεις, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Όλοι, ωστόσο, τόνισε, συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των πολιτών, αλλά και διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου, με το ζητούμενο να είναι η σωστή ισορροπία.

Μητσοτάκης: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τα νοικοκυριά ότι δεν θα μείνουν χωρίς βοήθεια ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

«Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα: παρέμβαση στην τιμή στην αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ωφεληθούν περισσότερο όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αναφέροντας χαρακτηριστικά τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, επειδή έχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι, αν έδινε περισσότερα, «θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας», συνδέοντας το ύψος των παροχών με τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

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