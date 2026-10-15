Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής: Ζήτησε περισσότερη ευελιξία για την ενεργειακή κρίση, δυσαρέσκεια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

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Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης

«Έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και τόνισε:

«Πρώτον οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας. Υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των στόχων και των πόρων. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής.

Εκφράζουμε την ευχή οι διαπραγματεύσεις να κλείσουν τον Δεκέμβριο. Αλλά να ξέρουν οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές».

«Η δεύτερη είμαι το κόστος ενέργειας. Είναι σημαντικό να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα. Θα ζητήσω προσωπικά να μπει στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητεί πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις δικές μας παρεμβάσεις.

Έχουμε μια από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και προσθέστε και το επίδομα θέρμανσης.

Έτσι συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με την στήριξη των πολιτών σε έναν δύσκολο χειμώνα. Θα ζητήσουμε από τον Κομισιόν να έρθει με πρόσθετες προτάσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας πως η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού κρίσεων στο μεταναστευτικό για καταστάσεις, όπως αυτή που δημιουργήθηκε στη Θέουτα, έγινε αποδεκτή από την ΕΕ.

«Η ελληνική πρόταση για μηχανισμό κρίσεων στο μεταναστευτικό όπως αυτή στην Θέουτα έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν και σύντομα θα νομοθετηθεί. Οι χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή θα μπορούν να αναστέλλουν σε εξαιρετικές συνθήκες τη χορήγηση ασύλου», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

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