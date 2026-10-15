Αποστάσεις Καραμανλή από Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα» – Το μήνυμα και οι νέες ισορροπίες στη ΝΔ

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Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα δημοσιεύματα επιχειρούσαν να συνδέσουν την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή από τη Νέα Δημοκρατία με μια πιθανή πρόθεσή του να στηρίξει, εμμέσως ή αμέσως, το κόμμα Σαμαρά. Μάλιστα, πολλοί από εκείνους που βρίσκονται κοντά στον Μεσσήνιο πολιτικό επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του και άφηναν να εννοηθεί ότι ο κ. Καραμανλής θα μπορούσε να τον στηρίξει, ακόμα και με τη συμμετοχή καραμανλικών στελεχών στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η τελευταία προσπάθεια εμπλοκής του κ. Καραμανλή στα σχέδια του Αντώνη Σαμαρά αφορούσε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Παραπολιτικά» του περασμένου Σαββάτου, που είχε κεντρικό τίτλο «Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό». Το πρωτοσέλιδο συνέδεε το σχετικό σενάριο με την περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για μετεκλογικούς συνδυασμούς και για τον ρόλο των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια χρησιμοποίησης του ονόματός του, ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να βάλει ένα σαφές όριο στα σενάρια πολιτικής συμπόρευσης με τον Αντώνη Σαμαρά και να στείλει ένα μήνυμα με ιδιαίτερο βάρος για τις ισορροπίες στην Κεντροδεξιά.

«Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου»

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με συνομιλητή του, ο πρώην πρωθυπουργός τού μετέφερε την κατηγορηματική άρνησή του να στηρίξει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η αποσαφήνιση αυτή ακυρώνει στην πράξη την προσπάθεια διαφόρων κύκλων να ερμηνεύεται η στάση του ως σιωπηρή συγκατάθεση.

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, «σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε και της οικογένειάς μου».

Ο κ. Καραμανλής θέλησε να γίνει ακόμα πιο σαφής, απαντώντας και στις επικρίσεις που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, ακόμα και από καραμανλικά στελέχη, για τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του με τον κ. Σαμαρά. Γι’ αυτό και είπε στον συνομιλητή του: «Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος».

Ο Κώστας Καραμανλής έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους εκείνους που πλάθουν σενάρια συμπόρευσής του με τον κ. Σαμαρά και μάλιστα έφτασαν στο σημείο να αναφέρουν ότι η πρόσφατη απουσία του από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν συνεννοημένη με τον Μεσσήνιο πολιτικό. Γι’ αυτό και είπε στον συνομιλητή του: «Άλλωστε, με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες».

Τις προθέσεις και τις αποφάσεις του Κώστα Καραμανλή ο συνομιλητής του τις μετέφερε στον γνωστό δημοσιογράφο Τάκη Χατζή, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν.

Ικανοποίηση στη ΝΔ, προβληματισμός στην πλευρά Σαμαρά

Για την ηγεσία και τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ, η εξέλιξη αυτή προσφέρει σαφείς πολιτικούς λόγους ικανοποίησης. Περιορίζει τον κίνδυνο να εμφανιστεί μια νέα κομματική πρωτοβουλία ως εγχείρημα με την έγκριση δύο πρώην προέδρων της παράταξης. Παράλληλα, ενισχύει το επιχείρημα ότι οι διαφωνίες Καραμανλή με τη σημερινή κυβερνητική πορεία δεν ισοδυναμούν με αποδέσμευση από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, αυτό δεν καταργεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές του κ. Καραμανλή σχετικά με πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αποσαφηνίζει τα όριά τους.

Στην πλευρά Σαμαρά, αντίστοιχα, δημιουργούνται αντικειμενικά λόγοι προβληματισμού. Η σιωπή Καραμανλή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικό πλεονέκτημα, ακόμη και χωρίς ρητή υποστήριξη, διατηρώντας προσδοκίες σε υποψήφια στελέχη και διευκολύνοντας την προσέγγιση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων με καραμανλικές αναφορές. Ως δυνατότητα πολιτικής αξιοποίησης, η ασάφεια είχε προφανή χρησιμότητα για ένα εγχείρημα που θα διεκδικούσε δυνάμεις από την παραδοσιακή ΝΔ.

Τώρα, όσοι εξετάζουν μια τέτοια μετακίνηση καλούνται να αποφασίσουν με διαφορετικά δεδομένα. Δεν μπορούν πια να επικαλεστούν μια υποτιθέμενη ανοχή Καραμανλή ως πολιτική κάλυψη. Η προσωπική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση παραμένει, αλλά η μετατροπή της σε συμμετοχή σε νέο κόμμα απαιτεί αυτοτελή επιλογή και ανάληψη ευθύνης.

Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ή και ακυρώνει την προοπτική μετακίνησης προσώπων που προέρχονται από τον καραμανλικό χώρο προς το κόμμα Σαμαρά. Αποδυναμώνει και τη συλλογική επίκληση αυτής της πολιτικής ταυτότητας ως ένδειξης ότι ο πρώην πρωθυπουργός συναινεί σε αποχώρηση δυνάμεων από την παράταξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην τοποθέτηση Καραμανλή ότι δεν θα υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος. Η θέση αυτή είναι ουσιώδης, καθώς συνδέει την αλλαγή στάσης με ένα συγκεκριμένο πολιτικό βήμα και περιορίζει την αξιοποίηση μελλοντικών κοινών φωτογραφιών ως τεκμηρίων συμπόρευσης.

Στην πολιτική σημασία της τοποθέτησης Καραμανλή στάθηκε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στον Alpha Radio 98.9. Χαρακτήρισε βαρύνουσα την τοποθέτηση και εκτίμησε ότι ο κ. Καραμανλής διαχωρίζεται από τον Σαμαρά. Ανέφερε μάλιστα ότι η επίδραση της δήλωσης Καραμανλή μπορεί να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος και σίγουρα θα υπολογιστεί ως κρίσιμη παράμετρος στα σχέδια του κ. Σαμαρά.

Το πολιτικό μήνυμα, με βάση τα όσα επέλεξε να δημοσιοποιηθούν ο Κώστας Καραμανλής, είναι σαφές: Όποιος σχεδιάζει νέο κόμμα θα πρέπει πλέον να το σχεδιάζει μόνος του, χωρίς να υπολογίζει στη στήριξη Καραμανλή.

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