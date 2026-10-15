ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στους ανεξάρτητους με βίντεο και καταγγελίες περί «συναλλαγών» που εκκρεμούν

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Τη μάχη της επιβίωσης εξακολουθεί να δίνει καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο με την αντιπολιτευτική του τακτική, τις προτάσεις και τις θετικές πρωτοβουλίες (ΕΦΚΑ, εκδήλωση για τον Τσουκαλά, Φεστιβάλ «Αυγής» – Κόκκινου κ.λπ.), όσο και με «θόρυβο», όπως το ανέβασμα των τόνων κατακόρυφα για τις έδρες των ανεξάρτητων βουλευτών. Σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μεταξύ άλλων αναμένεται με ενδιαφέρον ποια θα είναι η στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος στο παρασκήνιο φέρεται να διεκδικεί μετ’ επιτάσεως ξεκαθάρισμα πριν από τις εκλογές, όσον αφορά την ηγεσία, με τον ίδιο να έχει δηλώσει «παρών».

Χθες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα, όπως είχε προαναγγείλει μια εβδομάδα πριν, βίντεο με δηλώσεις ανεξάρτητων βουλευτών, που παλιότερα, όσο ήταν ακόμη «εντός», υποστήριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, ενώ σήμερα πράττουν το αντίθετο, διακρατώντας τις χωρίς καν να εντάσσονται σε κάποια άλλη Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Κουμουνδούρου επιμένει να ζητά να τις παραδώσουν εκεί όπου ανήκουν, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, και χθες κατήγγειλε «ιδιοκτησιακές αντιλήψεις» και ανεξαρτητοποιήσεις «νέου τύπου», όπου «παρατηρούμε – για πρώτη φορά – να αποχωρούν βουλευτές/τριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν (οι περισσότεροι-ες από αυτούς) την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους». Επιπλέον πέταξε αιχμηρό καρφί περί «συναλλαγών»: «Δεν είναι, πλέον, ανεκτό για την Αριστερά των αγώνων και του ήθους να υποφέρει συνολικά η κοινοβουλευτική λειτουργία, επειδή ορισμένες πολιτικές συναλλαγές δεν έχουν διεκπεραιωθεί».

Η ενέργεια αυτή της Κουμουνδούρου στρέφεται ουσιαστικά κατά 13+1 ανεξάρτητων βουλευτών, δηλαδή όσων αποχώρησαν το καλοκαίρι με κατεύθυνση την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία όμως δεν έχουν ενταχθεί, αλλά και του Γιάννη Σαρακιώτη, ο οποίος είχε αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάσπαση με το «κασσελακικό» κομμάτι, μετά το συνέδριο στο «μπουζουξίδικο» και την εκλογή Φάμελλου.

Από τους 14 βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται το αίτημα για άμεση παράδοση των εδρών στο κόμμα στο βίντεο εμφανίζονται οκτώ. Δηλαδή, ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως προαναφέρθηκε, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Δεν εμφανίζονται όμως οι Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Με την κίνησή της η Κουμουνδούρου φαίνεται να επιχειρεί να επιταχύνει εξελίξεις, που εκτιμά ότι μπορεί να αποφέρουν πίσω στο κόμμα κάποιες έδρες και άρα να διευρύνουν την κοινοβουλευτική της δύναμη. Στην πράξη, πάντως, πέρα από τις εντυπώσεις μιας ηχηρής καταγγελίας με στόχο το ηθικό πλήγμα στους ανεξάρτητους βουλευτές αλλά και τον Τσίπρα, που στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ τον θεωρούν υπαίτιο όλης αυτής της κατάστασης, μένει και μια εντύπωση ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ του 1% – 2% δεν μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του κόμματος η διορία μιας εβδομάδας «αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες», αφού αυτοί συνεχίζουν να διακρατούν τις έδρες του κόμματος.

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