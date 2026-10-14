«Πριονοκορδέλα» περνά ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν παραδίδουν την έδρα – Ποιους συμπεριέλαβε στο video – κόλαφος

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Στη δημοσιότητα δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε προειδοποιήσει μια εβδομάδα πριν, βίντεο που αφορά σε 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν παραδώσει τις έδρες του στο κόμμα.

Στο βίντεο περίπου 6 λεπτών εμφανίζονται οι εν λόγω βουλευτές να υπερασπίζονται τη θέση ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν και «δεν είναι προσωπικό λάφυρο» κανενός, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να τους εκθέσει για υποκρισία και ανακολουθία, και να τους φέρει προ τον ευθυνών τους, αφού σήμερα τηρούν διαφορετική στάση διακρατώντας τις έδρες τους.

Οι 8 «ανεξάρτητοι» που εμφανίζονται στο βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει την τιμητική του στο περίπου 6 λεπτο βίντεο της Κουμουνδούρου. Ειδικότερα, το βίντεο ανοίγει με στιγμιότυπα με τον Σωκράτη Φάμελλο να δηλώνει «είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», ένα μήνα μετά να δηλώνει πως παραιτείται από την ηγεσία αλλά όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ και λίγες μέρες μετά να ανεξαρτητοποιείται, κρατώντας προφανώς την έδρα. Σε άλλο σημείο, υπάρχει στιγμιότυπο όπου αναφερόμενος στις ανεξαρτητοποιήσεις Πούλου και Τζάκρη, τις καταγγέλλει ως «νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής» και ως «θεσμική εκτροπή». Το βίντεο κλείνει με τον Σωκράτη Φάμελλο χαμογελαστό στον γνωστό «εξώστη» του Παλλάς, κατά την πρώτη εκδήλωση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα.

Από τους 14 βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται το αίτημα για άμεση παράδοση των εδρών στο κόμμα, στο βίντεο εμφανίζονται 8. Δηλαδή, ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως προαναφέρθηκε, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Δεν εμφανίζονται όμως οι Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος.

Στις δηλώσεις τους, που αφορούν είτε τις αποχωρήσεις του 2023 (Νεαρ) είτε αυτές του 2024 («κασσελακικοί») οι ανεξάρτητοι σήμερα βουλευτές που εμφανίζονται στο βίντεο, υποστηρίζουν ενθέρμως, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και όσοι αποχωρούν πρέπει να τις παραδώσουν.

Μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπάρκας σημειώνει πως «αν αποχωρούσα «αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα παρέδιδα την έδρα μου», η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρει ότι οι έδρες «εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, δεν είναι η έδρα προσωπικό λάφυρο», ο Μίλτος Ζαμπάρας ότι «δε θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ», κ.λπ.

Σε σχετική ανακοίνωση με την ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση της Τετάρτης στην Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει «ιδιοκτησιακές λογικές» και ανεξαρτητοποιήσεις «νέου τύπου», όπου «παρατηρούμε -για πρώτη φορά- να αποχωρούν βουλευτές/τριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν (οι περισσότεροι-ες από αυτούς) την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα σοβαρό, θεσμικό κόμμα που δίνει την μάχη για την ποιότητα της Δημοκρατίας, την εύρυθμη λειτουργία της και το ηθικό της πρόσημο χωρίς εκπτώσεις και, την ίδια στιγμή, χωρίς άγονες “ιδιοκτησιακές” αντιλήψεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εναντιώνεται σε κάθε αντικοινοβουλευτικό αφήγημα, σε κάθε λογική ότι τα προβλήματα της κοινωνίας μπορούν να λύνονται έξω από το Κοινοβούλιο, σε μέλλοντα χρόνο ή μέσα από μικρές και μεγάλες συνθηκολογήσεις με το νέο μεταμνημονιακό κατεστημένο του αθέμιτου νεοφιλελεύθερου υπερπλουτισμού, οι οποίοι de facto κυβερνούν την Ελλάδα εξωθεσμικά και επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία της σχέσης πολιτών-πολιτικού συστήματος.

Στο 5ο Συνέδριο του κόμματος, το 2025 αποφασίστηκε ότι οι διαιρέσεις ανήκουν στο παρελθόν και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οφείλει να ανασυνθέσει τον χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, συνομιλώντας με όλες και όλους όσους αποχώρησαν εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών και απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη.

Αυτό μας δεσμεύει ως το επόμενο Συνέδριο.

Από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα και «ανεξαρτητοποιήσεων» νέου τύπου, όπου παρατηρούμε -για πρώτη φορά- να αποχωρούν βουλευτές/τριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν (οι περισσότεροι-ες από αυτούς) την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδωσε εύλογο χρονικό περιθώριο τριών μηνών, προκειμένου να αναστοχαστούν την στάση τους και να επιστρέψουν ή να παραδώσουν την έδρα τους – όπως προς τιμή τους έκαναν άλλοι βουλευτές – ή να αποκτήσουν νέα κομματική ένταξη.

Δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι τίποτε από αυτά δεν συνέβη.

Είναι φυσιολογικό, ένα θεσμικό κόμμα να μην αιφνιδιάζει.

Για αυτό τον λόγο, την Τετάρτη 7/10/26, κατά την διάρκεια του καθιερωμένου briefing των διαπιστευμένων Συντακτών ανακοινώθηκε μια τελευταία “ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ” έως την Τετάρτη 14/10/26.

Αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, οι οποίοι επιμένουν να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει και αυτό, πια, παρακωλύει την λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας.

Δεν είναι, πλέον, ανεκτό για την Αριστερά των αγώνων και του ήθους, να υποφέρει συνολικά η κοινοβουλευτική λειτουργία. επειδή ορισμένες πολιτικές συναλλαγές δεν έχουν διεκπεραιωθεί.

Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ».

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