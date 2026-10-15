Τσίπρας: Γιατί επενδύει στις δεύτερες καλπες- Ο προβληματισμός για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

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Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της αποτίμησης της πρώτης φάσης της ΕΛ.Α.Σ., έχει κάνει την ανάγνωση ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια «διόρθωση» για την οποία όμως έχει πει στους στενούς συνομιλητές του πως τη θεωρεί αναμενόμενη και πως δεν ανησυχεί. Αντιθέτως, περιγράφοντας τη δημοσκοπική πορεία του κόμματος με μια καμπύλη, εκτιμά ότι μετά την αρχική «εκτίναξη», και τη «διόρθωση» στη συνέχεια, από εδώ και πέρα η καμπύλη αυτή θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά.

Επιφυλάσσεται βέβαια για το πόσο θα ανέβει η καμπύλη αυτή το προσεχές διάστημα, γι’ αυτό στη συνέντευξή του στην Κρήτη TV έκανε την εξής επισήμανση μιλώντας για τον στόχο της «πρωτιάς»: «η πρώτη θέση θα έρθει όταν θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στην πλειοψηφία των πολιτών, όταν έρθει η ώρα της κάλπης δηλαδή». «Και το λέω αυτό», είπε, «διότι η αξία των μετρήσεων ίσως τότε έχει μεγαλύτερη σημασία, 40 μέρες πριν από τις εκλογές και ιδίως όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών».

Σε κάθε περίπτωση, από τη θέση της δεύτερης δύναμης, που φαίνεται να τη θεωρεί κατοχυρωμένη και μη απειλούμενη από το ΠΑΣΟΚ, με τα συγκεκριμένα ποσοστά που έχει σήμερα και τη διαφορά περί τις 10 μονάδες από τη Ν.Δ., ο Αλέξης Τσίπρας έχει επενδύσει στη στρατηγική της δεύτερης κάλπης, η οποία είναι αυτή που μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματικά τα σκληρά διλήμματα (π.χ. το γνωστό πια «ή εμείς ή κανείς») και άρα να αποφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση. Με άλλα λόγια, η δεύτερη κάλπη είναι αυτή που θα δώσει το καλύτερο δυνατό εκλογικό ποσοστό στην ΕΛ.Α.Σ.

Στόχος εκλογικός φυσικά είναι η «πρωτιά», αλλά και μια θέση ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι καλοδεχούμενη και όχι καταστροφή. Υπό την έννοια ότι η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται πως εκτιμά εδώ και καιρό ότι μετά τις εκλογές η Ν.Δ. θα μπει σε περιπέτειες εσωκομματικές που θα οδηγήσουν σύντομα σε νέες κάλπες, πολύ νωρίτερα της 4ετίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα όσα λέει σε συνομιλητές του, εκτιμά ότι θα έχει την πρωτιά, αν αυτή δεν έρθει από τις κάλπες του 2027.

«Εφικτή» η πολιτική ανατροπή

Υπογραμμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν μιλάει για «αυτοδυναμία» αλλά για «πρωτιά», επιχειρώντας σε αυτήν τη φάση να αντιμετωπίσει την επιφύλαξη του κοινού. «Οι πολιτικές ανατροπές δεν είναι απίθανες» διεμήνυσε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας συνέντευξης φέρνοντας ως παράδειγμα τον Χάρη Δούκα, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος Αθηναίων ανατρέποντας τον συσχετισμό του πρώτου γύρου (16% έναντι 41% του Κώστα Μπακογιάννη).

Τα μετεκλογικά σενάρια

Σε ό,τι αφορά τα μετεκλογικά σενάρια λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως αν στις πρώτες εκλογές η ΕΛ.Α.Σ. έρθει πρώτη, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, τότε θα επιδιώξει πολιτική και προγραμματική συνεννόηση με τις προοδευτικές δυνάμεις και αν αυτή δεν καταστεί εφικτή, τότε θα πάει σε δεύτερες κάλπες.

Στην περίπτωση που η ΕΛ.Α.Σ., κατά την προσεχή εκλογική αναμέτρηση, έρθει δεύτερη, δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει κάποιο σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας της δεύτερης δύναμης με κάποιες από τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης («κυβέρνηση ηττημένων») εκτιμώντας ότι αυτή θα είναι ανίσχυρη. Άρα και εδώ υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για προσφυγή σε δεύτερες κάλπες.

Επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει σε πρωτιά κατά τη δεύτερη κάλπη, εκτιμώντας ότι εκεί θα πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό που θα του δίνει με άνεση το «πάνω χέρι». Για να κυβερνηθεί η χώρα, είπε στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Κρήτης, βασική προϋπόθεση είναι η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη, και δεύτερη προϋπόθεση «να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις».

Εν ολίγοις βάζει σιγά σιγά στο πλάνο και τις προοδευτικές συνεργασίες, για τις οποίες έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να είναι προεκλογικές, λόγω και του εκλογικού νόμου που δεν δίνει το μπόνους σε συνασπισμό κομμάτων, αλλά μόνο μετεκλογικές.

«Χαμηλό βαρομετρικό» με ΠΑΣΟΚ

Το ερώτημα που φάνηκε, όμως, να ανακύπτει τις τελευταίες μέρες για την ΕΛ.Α.Σ. είναι πώς θα χειριστεί από εδώ και στο εξής τη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που είναι κακή επί θητείας Ανδρουλάκη και έχει επιδεινωθεί με την επιστροφή Τσίπρα στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει διατεθειμένο να αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω, βλέποντας δε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και το μικρό κλείσιμο ψαλίδας με την ΕΛ.Α.Σ. θεωρεί ότι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι «ανοιχτή», κι έτσι δεν αφήνει τις ευκαιρίες για πόλωση, εκτιμώντας ότι θα φέρουν την άνοδο. Ο Τσίπρας, για λόγους διατήρησης του «στάτους» της ΕΛ.Α.Σ., αντικρούει αυτές τις προσδοκίες λέγοντας σε συνομιλητές του ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν πρόκειται να δει εκτίναξη», άντε να τσιμπολογάει μισή με μία μονάδα κι άλλωστε έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί όταν είχε απέναντί του τον Κασσελάκη, από τον οποίο έχασε στις ευρωεκλογές του 2024.

Η ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «μονομέτωπο» μαζί της και δείχνει «μονομερή επιθετικότητα». Το ερώτημα για την Αμαλίας είναι σε τι βαθμό θα ασχολείται, πόσο θα επιτρέπει την εμπλοκή της στη σύγκρουση και θα απαντάει και πότε δεν θα απαντάει.

Ο Τσίπρας δείχνει να θέλει μια αντιπαράθεση εντός των ορίων που θέτει ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ «όμορων» χώρων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συσπείρωση και προσέλκυση νέου κοινού. Διαμηνύει όμως ότι δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι τα δύο κόμματα είναι αντίπαλοι, κοινώς «εχθροί». Τις τελευταίες μέρες κάνει συνεχώς τη διάκριση άλλο «αντίπαλοι» και άλλο «ανταγωνιστές» που έχουν και κάποια «τζαρτζαρίσματα» (προκρίνοντας το δεύτερο).

Όμως τα πράγματα, «ξεφεύγουν» πολύ εύκολα, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ., όπως έδειξε η περίπτωση Καρτερού.

Αν στις σχέσεις των δύο χώρων, που μπορούν να συνεργαστούν μετεκλογικά προκειμένου να αποτραπεί μία ακόμη θητεία της Δεξιάς, κυριαρχήσει η τοξικότητα και ο πόλεμος μέχρι εσχάτων, τότε ενδεχομένως να πληγεί και το αφήγημα περί της ανάγκης να είναι πρώτη η ΕΛ.Α.Σ. για να εγγυηθεί μια εναλλακτική διακυβέρνηση αλλά και συνάμα σταθερή.

Γι’ αυτό ο Τσίπρας εκπέμπει ως κυρίαρχο μήνυμα ότι ο ίδιος δεν απαντά στις προκλήσεις και τις επιθέσεις γιατί το ζητούμενο εδώ είναι «πώς θα κυβερνηθεί η χώρα».

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