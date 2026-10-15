Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες: Κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

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Στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες συμμετείχε το πρωί της Πέμπτης (15/10) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά τη λήξη της, τόνισε ότι η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μία πρωτοβουλία για την ειρήνη.

«Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι’ αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε πως «πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες».

«Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτήν την περίπτωση», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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