Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία – Δικαιώνεται η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για ευρωπαϊκή λύση

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Την… κλασική απάντηση, ότι η κυβέρνηση ενισχύει τους πολίτες που σηκώνουν αυξημένα βάρη λόγω ενεργειακής κρίσης εντός των δυνατοτήτων της οικονομία, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του briefing.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα νέα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι πρόσθετες ενισχύσεις κατέστησαν δυνατές χάρη στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στη διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ζητα μεγαλύτερες παροχές χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι οι κρατικές ενισχύσεις προέρχονται από τα χρήματα των φορολογουμένων και ότι κάθε πρόσθετη δαπάνη πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, ενώ τόνισε ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται από το 2019 έχει επιτρέψει τη μείωση φορολογικών συντελεστών παράλληλα με την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Αναγνώρισε ότι οι ανάγκες των νοικοκυριών παραμένουν αυξημένες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια για να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Όσον αφορά στις πιέσεις που ασκεί η Ελλάδα για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συζήτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία δικαιώνει τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ουσιαστικά απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και στην κριτική του στις επιστολές και τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κατά τον Π. Μαρινάκη, το γεγονός ότι το ζήτημα συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύει τη σημασία της ελληνικής πρότασης.

Επίσης, ο Π. Μαρινάκης επιβεβαίωσε την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική Nexans για τη διενέργεια ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, εξηγώντας ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτημα για τις απαιτούμενες άδειες, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες έρευνας και πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η έναρξή τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και η εξέλιξη ακολουθεί την αίτηση για τη χρήση γαλλικού ερευνητικού πλοίου, η οποία αποτελεί ένα από τα βήματα για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι σχετικές άδειες ζητούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους, πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου, ενώ, σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από γαλλικό πλοίο.

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