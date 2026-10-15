Alco: Κάτω από το όριο του 25% η ΝΔ, εντός το κόμμα Κασιδιάρη, διακριτή η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

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Η Νέα Δημοκρατία μένει κάτω από το όριο του 25% που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραμονή του στην ηγεσία του κόμματος, καθώς συγκεντρώνει 23,8%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Flash.gr. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, με 13,8% έναντι 11,2%, ενώ στη Βουλή φαίνεται να εξασφαλίζει είσοδο και η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, με ποσοστό 4%. Παράλληλα, η ακρίβεια και το κόστος θέρμανσης παραμένουν οι βασικές οικονομικές ανησυχίες των πολιτών, ενώ η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, συγκεντρώνοντας 23,8%, καταγράφοντας, ωστόσο, απώλειες μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

Στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. με 13,8%, χάνοντας και αυτή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Στην τρίτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, διατηρώντας τα ποσοστά του αμετάβλητα. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,6%, η Συμμαχία Ελλήνων —το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασθείς Ηλίας Κασιδιάρης— με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%.

Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με τη μέτρηση, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,9%, η ΝΙΚΗ με 1,8%, η Φωνή Λογικής με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,7%. Την ίδια ώρα, το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό, στο 15,7%.

Το κόμμα Σαμαρά

Ξεχωριστή ερώτηση αφορά τη δυνητική εκλογική επιρροή ενός πιθανού νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το 10% απαντά ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να το ψηφίσει, ποσοστό μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, τον περασμένο Ιούνιο. Αντιθέτως, το 74% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Συσπείρωση στη ΝΔ

Σύμφωνα με τη μέτρηση, η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος αγγίζει το 60%. Οι «διαρροές» της ΝΔ προς τους αναποφάσιστους φτάνουν το 21,9%, ενώ το 7,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του 7,5% απαντά πως θα ψήφιζε το ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα

Στο δίλημμα μεταξύ πολιτικής αλλαγής και συνέχειας, το 63% δηλώνει ότι προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ το 23% τάσσεται υπέρ της συνέχειας. Το 14% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, το ζητούμενο είναι ποιο μέρος αυτού του 14% θα μπορούσε να επιστρέψει στις «γαλάζιες» τάξεις, ενισχύοντας τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος.

Στο ερώτημα για το πώς διασφαλίζεται καλύτερα η οικονομική σταθερότητα: μέσω αυτοδύναμης κυβέρνησης ή μέσω κυβέρνησης συνεργασίας, το 48% θεωρεί ότι η οικονομική σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 34% εκτιμά ότι ο στόχος αυτός εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Οικονομία, ακρίβεια και κόστος θέρμανσης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει η ακρίβεια, σε ένα διεθνές περιβάλλον που επιβαρύνεται από τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τον Περσικό Κόλπο.

Το 62% των ερωτηθέντων εκφράζει φόβους για σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη του κόστους θέρμανσης. Παράλληλα, το 33% αναμένει ότι θα αντιμετωπίσει τις ίδιες δυσκολίες με τον προηγούμενο χειμώνα.

Την ίδια στιγμή, το 85% δηλώνει ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη, ενώ μόλις το 10% απαντά ότι αντιλαμβάνεται αποκλιμάκωση των τιμών.

Υπόθεση Μαζωνάκη

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τη σχέση της ιατρικής, της παραϊατρικής, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφήμισης.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, η εξάπλωση της «ιατρικής του Instagram» και των χορηγούμενων διαφημίσεων από γιατρούς-influencers ή διαγνωστικά κέντρα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς την επιστημονική κοινότητα.

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διαφημίσεις για γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα ή άλλες υπηρεσίες υγείας, το 79% απαντά «λίγο» ή «καθόλου», ενώ μόλις το 18% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται «αρκετά» ή «πολύ».

Παράλληλα, το 46% απαντά ότι η παρουσία ενός γιατρού που δίνει συμβουλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν επηρεάζει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του. Αντιθέτως, το 28% δηλώνει ότι η εκτίμησή του μειώνεται, ενώ το 13% αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη ή η επιρροή του γιατρού πάνω του αυξάνεται.

Στο ερώτημα εάν έχουν επιλέξει γιατρό επειδή παρακολούθησαν κάποιο βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 86% απαντά αρνητικά, ενώ μόλις το 10% δηλώνει ότι αυτό αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή του.

Ακόμη πιο έντονη είναι η ανησυχία για την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές διαφημίσεις και υπερβολικές υποσχέσεις στον χώρο της υγείας. Το 90% θεωρεί ότι ο πολίτης δεν είναι επαρκώς προστατευμένος, ενώ μόλις το 3% εκτιμά ότι υπάρχει επαρκής θωράκιση.

Τέλος, το 81% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται πως οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ενώ μόλις το 10% εκφράζει εμπιστοσύνη.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων στα ιατρεία, το 57% υποστηρίζει ότι πρέπει να ανατεθούν σε ειδική ανεξάρτητη αρχή, ενώ το 26% θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την εταιρεία ALCO για λογαριασμό του Flash, κατά το διάστημα 8 έως 13 Οκτωβρίου, σε πανελλαδικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

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