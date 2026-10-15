Marc: Πιο αποτελεσματικός ο Μητσοτάκης, πιο συμπαθής ο Τσίπρας – Εννιακομματική Βουλή, μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, στο 4,2% ο Κασιδιάρης

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Στο 30,4% διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 15,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζει την απόσταση από το δεύτερο κόμμα κατά 1,1 μονάδα, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 3,4 μονάδες.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,4%, διατηρώντας προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,4%

30,4% ΕΛ.ΑΣ.: 15,8%

15,8% ΠΑΣΟΚ: 12,4%

12,4% Ελληνική Λύση: 7%

7% ΚΚΕ: 7%

7% Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

5,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,5%

4,5% Συμμαχία Ελλήνων (Κασιδιάρης): 4,2%

4,2% Φωνή Λογικής: 3,6%

Σε επίπεδο εδρών το πιο πιθανό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης είναι «ή Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27%, ενώ η διαφορά από το δεύτερο κόμμα διαμορφώνεται στις 13,2 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 27%

27% ΕΛ.ΑΣ.: 13,8%

13,8% ΠΑΣΟΚ: 10,5%

10,5% Ελληνική Λύση: 6%

6% ΚΚΕ: 5,9%

5,9% Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

4,7% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,9%

3,9% Συμμαχία Ελλήνων: 3,8%

3,8% Φωνή Λογικής: 3,1%

3,1% ΜέΡΑ25: 2,3%

2,3% ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

1,5% Νίκη: 1,4%

1,4%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 36,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά το κυβερνητικό έργο.

Ποιο κόμμα ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 16% στις απαντήσεις όσων θεωρούν ότι ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση. Ωστόσο, το 40% των ερωτηθέντων απαντά «κανένα κόμμα», καταγράφοντας την άποψή του για την αντιπολιτευτική παρουσία των πολιτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις για την πρωθυπουργία, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, παρά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος που ασκεί πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.

Στα ερωτήματα για την πορεία της χώρας, τη διαχείριση κρίσεων και την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει τα ακόλουθα ποσοστά:

36% θεωρεί ότι έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας.

θεωρεί ότι έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας. 39% τον θεωρεί πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση κρίσεων.

τον θεωρεί πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση κρίσεων. 30,6% τον επιλέγει ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τους πολιτικούς αρχηγούς

Στο ερώτημα για το ποιος διαθέτει τις καλύτερες θέσεις σχετικά με την πορεία της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 36,7%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 21,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 16,3%.

Ποιος θεωρείται πιο αποτελεσματικός στη διαχείριση κρίσεων

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο ερώτημα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αρχηγών στη διαχείριση κρίσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 39,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 20,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,3%.

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, το ποσοστό των πολιτών που δεν επιλέγουν κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς η απάντηση «Κανένας» συγκεντρώνει το 28,8%.

Στην πρώτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας στη συμπάθεια

Διαφορετική είναι η εικόνα όταν οι πολίτες καλούνται να εκφράσουν τη συμπάθειά τους προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε αυτή την κατηγορία, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 28,2%, περνώντας οριακά μπροστά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 27,6%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 18,1%, ενώ και σε αυτή την ερώτηση σημαντικό είναι το ποσοστό όσων δεν εκφράζουν προτίμηση σε κάποιον πολιτικό αρχηγό, με την επιλογή «Κανένας» να φτάνει το 26,1%.

Ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση με 30,9%. Δεύτερος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 22,5%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 15,1%.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων καταγράφει η επιλογή «Κανένας», με 31,5%, ξεπερνώντας το ποσοστό κάθε πολιτικού αρχηγού ξεχωριστά. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στις δυνατότητες της πολιτικής ηγεσίας να βελτιώσει την καθημερινότητά τους.

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα;

Στο δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα, το 54,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αλλαγής.

Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, το ποσοστό όσων επιθυμούν αλλαγή φτάνει το 63,7%, ενώ στις ηλικίες 45-64 ετών διαμορφώνεται στο 50,1%. Αντίθετα, στους πολίτες άνω των 64 ετών, το 53% προτιμά την πολιτική σταθερότητα.

Σε επίπεδο κομματικής προέλευσης, σχεδόν το 95% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας τάσσεται υπέρ της σταθερότητας. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 50,1% προτιμά την αλλαγή, ενώ το 32,5% επιλέγει τη σταθερότητα.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την επίσκεψη Ρούμπιο

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα αξιολογείται θετικά από το 45,1% των πολιτών. Στον αντίποδα, το 40,7% θεωρεί ότι ο απόηχος της επίσκεψης ήταν αρνητικός.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την κομματική προτίμηση. Θετική αξιολόγηση εκφράζει το 82,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 47,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 46,8% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης.

Ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά την προσωπική ή γενικότερη οικονομική κατάσταση, το 45,6% των ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζει «μέτρια».

Για τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 31,8% θεωρεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια για τη στήριξη των πολιτών, αλλά απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα καταγράφουν τις απόψεις των πολιτών για την οικονομία και το κόστος ζωής, ζητήματα που εξακολουθούν να αποτελούν βασικά πεδία αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής.