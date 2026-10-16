Το 63% θέλει πολιτική αλλαγή, αλλά η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη – Το μεγάλο παράδοξο της δημοσκόπησης ALCO

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η νέα δημοσκόπηση της ALCO για το Flash αποτυπώνει ένα εντυπωσιακό πολιτικό παράδοξο: Το 63% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, αλλά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά δέκα μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Πρόκειται για μια εικόνα που εκθέτει ταυτόχρονα την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην κοινωνική δυσαρέσκεια και την πολιτική δυνατότητα έκφρασής της.

Η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται στο 23,8% στην πρόθεση ψήφου, κάτω από τον πήχη του 25% στον οποίο έχει αναφερθεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 13,8% και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη 11,2%.

Οι αριθμοί αυτοί αποκαλύπτουν δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η πρώτη είναι ότι η κυβέρνηση έχει χάσει σημαντικό μέρος της κοινωνικής της απήχησης. Η δεύτερη, εξίσου κρίσιμη, είναι ότι κανένας από τους βασικούς αντιπάλους της δεν έχει καταφέρει να εμφανιστεί ως πειστική εναλλακτική λύση διακυβέρνησης.

Η κυβέρνηση χάνει την κοινωνία, αλλά διατηρεί το προβάδισμα

Το 63% υπέρ της πολιτικής αλλαγής αποτελεί ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα για το Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά εάν συνδυαστεί με τη δυσφορία των πολιτών για την ακρίβεια, την οικονομική ανασφάλεια και τις προοπτικές του επόμενου χειμώνα.

Βεβαίως, το ποσοστό αυτό δεν συνιστά αυτομάτως ενιαίο αντικυβερνητικό εκλογικό μέτωπο. Περιλαμβάνει ψηφοφόρους με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, επιδιώξεις και προτιμήσεις.

Ωστόσο, όταν σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες ζητούν αλλαγή, η κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει ότι διαθέτει ισχυρή κοινωνική νομιμοποίηση για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής.

Το πρόβλημα για τον Μητσοτάκη είναι ότι η φθορά του δεν φαίνεται συγκυριακή. Συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών και με την αίσθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη, την οποία επικαλείται διαρκώς η κυβέρνηση, δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Κι όμως, παρά αυτή τη δυσαρέσκεια, η ΝΔ παραμένει πρώτη.

Ο εμφύλιος Τσίπρα – Ανδρουλάκη γίνεται πολιτικό δώρο στον Μητσοτάκη

Εδώ ακριβώς αρχίζουν οι ευθύνες της αντιπολίτευσης και κυρίως των δύο μεγαλύτερων σχηματισμών της Κεντροαριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν εγκλωβιστεί σε μια σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, την ώρα που το πραγματικό πολιτικό ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.

Η ΕΛΑΣ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά παραμένει δέκα μονάδες πίσω από τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, επιμένει στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας και της εκλογικής πρωτιάς, παρότι η δημοσκοπική πραγματικότητα απέχει σημαντικά από αυτές τις φιλοδοξίες.

Αντί να αναζητούν τρόπους υπέρβασης του κατακερματισμού, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ολοένα σκληρότερες επιθέσεις, διεκδικώντας την πολιτική κυριαρχία στον ίδιο χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι να ανατροφοδοτείται ένας εμφύλιος από τον οποίο ο μόνος βέβαιος πολιτικά ωφελημένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν πρόκειται για επιχείρημα υπέρ μιας πρόχειρης συγκόλλησης κομμάτων, χωρίς πολιτικό σχέδιο και προγραμματική συμφωνία. Πρόκειται για την αυτονόητη διαπίστωση ότι η κοινωνική επιθυμία για αλλαγή δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από αξιόπιστη πρόταση για την επόμενη ημέρα.

Το 48% και το μήνυμα που δεν θέλουν να ακούσουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη εύρημα της ALCO: Το 48% θεωρεί ότι η οικονομική σταθερότητα μπορεί να διασφαλιστεί και από κυβέρνηση συνεργασίας.

Πρόκειται για σημαντική ένδειξη ότι το κυβερνητικό δίλημμα «αυτοδυναμία ή αστάθεια» δεν γίνεται αποδεκτό από όλους τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί πρόκληση για την αντιπολίτευση, η οποία καλείται να εξηγήσει με ποιες πολιτικές δυνάμεις, με ποιο πρόγραμμα και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια διαφορετική κυβέρνηση.

Η κοινωνία δείχνει ότι αναζητά αλλαγή. Η κυβέρνηση αδυνατεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας, αλλά η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να την κερδίσει.

Και όσο ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης αντιμετωπίζουν τη μεταξύ τους αναμέτρηση ως σημαντικότερη από τη συνολική πολιτική ανατροπή, τόσο ο Μητσοτάκης θα μπορεί να ελπίζει ότι θα παραμείνει στην εξουσία, όχι χάρη στη δική του πολιτική ισχύ, αλλά χάρη στην αδυναμία των αντιπάλων του.

Αυτό είναι ίσως το πιο αποκαλυπτικό και ταυτόχρονα το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης.

Διαβάστε επίσης:

H ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρικ Σκοτ – Παρών και ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ Τζος Χακ

Marc: Ο αποτελεσματικός Μητσοτάκης και ο συμπαθής Τσίπρας – Εννιακομματική Βουλή, μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, στο 4,2% ο Κασιδιάρης

Επιμένει ο Βελόπουλος για τις φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη