Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή – Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

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Αμηχανία έχει φέρει στο στρατόπεδο Σαμαρά η έμμεση παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, με την οποία εμφανίζεται να μη στηρίζει το νέο κομματικό εγχείρημα του Μεσσήνιου πολιτικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρξαν στα ΜΜΕ, ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να κρατάει αποστάσεις από το κόμμα Σαμαρά, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο στήριξης του νέου πολιτικού φορέα.

Όταν, μάλιστα, ο Κώστας Καραμανλής ρωτήθηκε από συνομιλητή του, απάντησε κατηγορηματικά: «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε και της οικογένειάς μου».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες έχουν να βρεθούν εδώ και μήνες, πράγμα που δείχνει ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θέλει να εμπλακεί με το φιλόδοξο σχέδιο Σαμαρά, ενώ δεν θα συμμετάσχει μαζί του σε άλλη εκδήλωση.

Αλλάζει η δεξαμενή ψηφοφόρων για τον Σαμαρά

Η αμηχανία και η ανησυχία στο στρατόπεδο Σαμαρά έχουν να κάνουν προφανώς με το γεγονός ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός περίμενε ότι θα εισπράξει, εξαιτίας της φιλικής του σχέσης με τον Κώστα Καραμανλή, τις ψήφους του καραμανλικού στρατοπέδου.

Η διευκρίνιση του πρώην πρωθυπουργού αλλάζει τα πράγματα και, προφανώς, τη δεξαμενή από την οποία έχει να λάβει ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς.

Η εξέλιξη αυτή προφανώς χαροποίησε την κυβέρνηση, η οποία αγωνιούσε για τη στάση Καραμανλή, καθώς μία ενδεχόμενη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα Σαμαρά θα έδινε άλλη διάσταση στην όλη υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέα, μέσα σε καλό κλίμα, καθώς οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν σε καλό επίπεδο και φαίνεται ότι κάποιοι πάγοι λιώνουν.

Το ερώτημα για τα καραμανλικά στελέχη

Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνουν κάποια από τα στελέχη της πλευράς Καραμανλή, από τη στιγμή που το κυβερνών κόμμα δεν τα περιλαμβάνει στους σχεδιασμούς του και δεν θα είναι υποψήφια.

Θα προτιμήσουν να παραμείνουν εκτός πολιτικού στίβου, προκειμένου να ακολουθήσουν τις εντολές του πρώην αρχηγού τους, ή τελικά θα προσχωρήσουν στο άρμα Σαμαρά;

Τι δείχνει η ALCO για ένα κόμμα Σαμαρά

Ενδιαφέρον έχουν, πάντως, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη δημοσκόπηση της ALCO για το Flash.gr για τις πιθανές δεξαμενές ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Το 10% δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ το 74% απαντά ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στις διαρροές της ΝΔ. Με τη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος στο 60%, το 21,9% κατευθύνεται προς τους αναποφάσιστους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα σημαντικό μέρος αυτού του 7,5% στρέφεται προς το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος Σαμαρά. Ένα στοιχείο που έχει τη δική του σημασία για τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της ΝΔ.

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