Αναταράξεις στην ακροδεξιά πολυκατοικία: Πώς η Συμμαχία Ελλήνων αναδιατάσσει δυνάμεις πέραν της ΝΔ – Ποιους επηρεάζει, πού στοχεύει η Λατινοπούλου

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Η εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου υποχρεώνει τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να ξανακοιτάξουν τους λογαριασμούς τους. Ο σχηματισμός που δήλωσε ότι στηρίζει ο Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστά που τον τοποθετούν στη διεκδίκηση κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, δημιουργώντας έναν πρόσθετο ανταγωνιστή για την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Νίκη. Παράλληλα, ανοίγει από τώρα η συζήτηση για το ποιος θα διεκδικήσει τους ψηφοφόρους του εάν αποκλειστεί η εκλογική κάθοδός του.

Τα ποσοστά και η πίεση στους ανταγωνιστές

Οι τρεις τελευταίες μετρήσεις που εντοπίζονται μέχρι και χθες δίνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll, η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει 3,7% και στη Marc 4,2%. Η ALCO, στην πρόθεση ψήφου, την καταγράφει στο 4%. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ένα υπολογίσιμο ακροατήριο που δηλώνει διαθέσιμο να στηρίξει τον συγκεκριμένο σχηματισμό.

Για τη Φωνή Λογικής, η πρόκληση είναι άμεση. Στην Opinion Poll ισοβαθμεί με τη Συμμαχία Ελλήνων στο 3,5%, ενώ στη Marc βρίσκεται στο 3,6%, χαμηλότερα από το 4,2% του ανταγωνιστή της. Στην ALCO η απόσταση είναι μεγαλύτερη, 1,5% έναντι 4%. Η σύγκριση των ποσοστών αναδεικνύει πόσο κρίσιμη γίνεται για την κ. Λατινοπούλου η διατήρηση και η διεύρυνση της επιρροής της.

Η Ελληνική Λύση διατηρεί προβάδισμα στον συγκεκριμένο χώρο, με 7% στη Marc. Αντιμετωπίζει, όμως, έναν ακόμη διεκδικητή της σκληρής αντικυβερνητικής και εθνικιστικής ψήφου. Η Νίκη, με 0,5% και 1,7% αντίστοιχα, βρίσκεται σε δυσμενέστερη αφετηρία, καθώς καλείται να διατηρήσει την αυτοτέλειά της σε ένα πυκνότερο ανταγωνιστικό πεδίο. Πολιτικά, η πρόσθετη πίεση αφορά και τον διαθέσιμο χώρο για το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει και εκείνος κόμμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ακροατήρια ταυτίζονται.

Χρειάζεται, πάντως, προσοχή ως προς το συμπέρασμα ότι ο Κασιδιάρης ήδη «αφαιρεί» συγκεκριμένες μονάδες από καθέναν. Στη Marc η Φωνή Λογικής ανεβαίνει από 3,5% σε 3,6% και η Νίκη από 1,3% σε 1,7%. Αντίθετα, το «άλλο κόμμα» υποχωρεί από 6,9% σε 3,5%, καθώς πλέον καταγράφεται χωριστά η Συμμαχία Ελλήνων.

Το άνοιγμα Λατινοπούλου στο ακροατήριο Κασιδιάρη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, χθες, στο Direct του Πρώτου Θέματος και στον Γιώργο Ευγενίδη. Αναφερόμενη στον Κασιδιάρη, είπε: «Έχει κάνει λάθη, αλλά δεν έπρεπε να έχει κοπεί στις προηγούμενες εκλογές». Υποστήριξε το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Ήδη από τις 8 Οκτωβρίου, στο Mega, είχε ταχθεί υπέρ της εκλογικής δοκιμασίας του και της κρίσης των ψηφοφόρων.

Η στάση αυτή προσφέρεται για μια σαφή πολιτική ανάγνωση. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κρατά ανοιχτό δίαυλο με το ακροατήριο του συγκεκριμένου κόμματος. Εφόσον η Συμμαχία Ελλήνων αποκλειστεί, θα μπορεί να υπενθυμίζει ότι η ίδια υπερασπίστηκε τη συμμετοχή της. Έτσι, η τοποθέτησή της μπορεί να λειτουργήσει ως επένδυση σε μια μελλοντική διεκδίκηση ψήφων.

Για τη ΝΔ, το ζητούμενο παραμένει η ανάκτηση απογοητευμένων ψηφοφόρων μέσα σε έναν περισσότερο κατακερματισμένο χώρο. Για τους ανταγωνιστές στα δεξιά της, η μάχη διεξάγεται ήδη σε δύο επίπεδα, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τη σημερινή δημοσκοπική παρουσία της Συμμαχίας Ελλήνων και, ταυτόχρονα, να διεκδικήσουν το ακροατήριό της εφόσον δεν βρεθεί στην κάλπη.

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