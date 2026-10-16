Δυτική Όχθη: Στο νοσοκομείο φωτορεπόρτερ της Washington Post μετά από άγριο ξυλοδαρμό από Ισραηλινούς εποίκους (Video)

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Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε η βετεράνος φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, μετά την επίθεση που δέχθηκε η ίδια αλλά και ομάδα Παλαιστινίων, από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ετήσια συγκομιδή ελιών.

Η Λεβίν, η οποία βρισκόταν στην περιοχή για λογαριασμό της αμερικανικής εφημερίδας, περιέγραψε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πώς η ομάδα των Παλαιστινίων άρχισε να υποχωρεί όταν δεκάδες έποικοι κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους. Η ίδια έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε κλοτσιές, ενώ οι δράστες τής άρπαξαν τον εξοπλισμό.

«Είχα την τσάντα με τον φωτογραφικό μου εξοπλισμό και το τσαντάκι μου με το διαβατήριο, ενώ το τηλέφωνό μου κρεμόταν από ένα κορδόνι γύρω από τον λαιμό μου. Μου το έσπασαν και μου το πήραν, μου άρπαξαν τις φωτογραφικές μηχανές, μου κατέστρεψαν την τσάντα και συνέχισαν να με κλοτσούν», είπε η Λεβίν, εκτιμώντας ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά. «Ήταν απόλυτη παράνοια και δεν είδα κανέναν να προσπαθεί να τους σταματήσει».

«Δεν ξέρω πώς μπορεί ένας γονιός να μεγαλώσει ένα τέτοιο τέρας. Δεν είναι καν άνθρωποι και, ναι, είναι Εβραίοι τρομοκράτες», πρόσθεσε η Λεβίν και τόνισε: «Και ξέρετε κάτι; Δυστυχώς, κανείς τους δεν θα διωχθεί ποινικά. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό».

Η Washington Post ανέφερε ότι η δημοσιογράφος έφερε «ευδιάκριτα διακριτικά που την αναγνώριζαν σαφώς ως δημοσιογράφο» όταν δέχθηκε την επίθεση. Σε ανακοίνωσή της, η εφημερίδα ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών: «Είμαστε εξοργισμένοι από αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον μιας δημοσιογράφου που έκανε τη δουλειά της και ζητούμε τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από τις αρμόδιες Αρχές».

Βίντεο κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό και τα επεισόδια

Σε βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση εμφανίζεται ομάδα μασκοφόρων εποίκων, ορισμένοι με ρόπαλα, να πετούν πέτρες προς Παλαιστινίους, με μερικούς από τους τελευταίους να ανταποδίδουν. Τουλάχιστον πέντε έποικοι περικυκλώνουν στη συνέχεια τη Λεβίν, τη ρίχνουν στο έδαφος και τη χτυπούν, ενώ εκείνη καλύπτει το πρόσωπό της με τα χέρια. Οι δράστες φαίνεται επίσης να της αφαιρούν την τσάντα.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι παρείχε περίθαλψη σε δύο ακόμη ανθρώπους που ξυλοκοπήθηκαν από εποίκους, μια γυναίκα 63 ετών και έναν άνδρα 40 ετών.

Η Λεβίν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο της Ραμάλα. Σύμφωνα με την Ένωση Ξένου Τύπου (Foreign Press Association – FPA), η κατάστασή της ήταν σταθερή. Σε φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, εμφανίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι με επιδέσμους στο χέρι και στο πόδι.

Severe settler + soldier attack on olive harvesters in Abu Falah. American WaPo journalist Heidi Levine badly wounded. Machine gunfire—at least one Palestinian shot. Tear gas. Soldiers assaulting journalists. pic.twitter.com/He61cNYk0c October 16, 2026

Η Ένωση καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, που είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, να «σταματήσει να προβάλλει δικαιολογίες και να κάνει τη δουλειά της, προστατεύοντας τους αμάχους από αυτές τις βίαιες ομάδες».

Στην ανακοίνωσή της, η FPA ανέφερε: «Αυτή είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά βίαιων επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον δημοσιογράφων και άλλων αμάχων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, οι επανειλημμένες εκκλήσεις μας προς τις ισραηλινές αρχές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση αυτής της ανομίας έχουν αγνοηθεί».

🚨 NOW: Settler terror attack on Abu Falah in the West Bank.



American journalist Heidi Levine was beaten by the settlers, many Palestinian were injured, one shot by the IDF.



The army allowed the settler attack, and tear gassed and assaulted the Palestinians. pic.twitter.com/qAZxZf5h6g October 16, 2026

Έρευνα από τις ισραηλινές Αρχές

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν επίσης έναν άνδρα με αιματοβαμμένο πρόσωπο, καθώς και ένα αυτοκίνητο με παλαιστινιακές πινακίδες να φλέγεται. Σε διαφορετικό στιγμιότυπο, Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αποκλείσει τον δρόμο. Ένας καταγράφει τη σκηνή με το κινητό του, ενώ άλλος πετά αντικείμενο που φαίνεται να είναι χειροβομβίδα καπνού. Ένας άνδρας ακούγεται να τον εκλιπαρεί: «Σας παρακαλώ, μην το κάνετε!».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τις αναφορές για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι «αντιμετωπίζει κάθε πράξη βίας με τη μέγιστη σοβαρότητα, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά μέλη των μέσων ενημέρωσης που ασκούν το επάγγελμά τους».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν ότι θα εξετάσουν «όλες τις συνθήκες» του περιστατικού.

«Οι προσπάθειες υποκίνησης εντάσεων μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων υπονομεύουν την ασφάλεια στην περιοχή», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. «Οι επιθέσεις και η βία εναντίον αθώων αμάχων αποτελούν σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις».

Ο Μουσταφά Μπαργούτι, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, κατήγγειλε μέσω της πλατφόρμας X επίθεση από «συμμορίες Ισραηλινών εποίκων-τρομοκρατών» στο χωριό Αμπού Φάλαχ, όπου Παλαιστίνιοι ετοιμάζονταν να μαζέψουν τις ελιές τους.

«Μπροστά στα μάτια των καμερών, οι έποικοι έβαλαν φωτιά σε ελαιόδεντρα, λιθοβόλησαν Παλαιστίνιους αγρότες και άνοιξαν πυρ με πραγματικά πυρομαχικά, καταφεύγοντας σε κάθε δυνατή μορφή τρομοκρατίας και εκφοβισμού, προκειμένου να εμποδίσουν τους Παλαιστινίους να συγκομίσουν τις ελιές από τα δικά τους δέντρα», δήλωσε ο Μπαργούτι.

Το περιστατικό εντάσσεται στο κύμα επιθέσεων εποίκων που καταγράφεται με την έναρξη της παλαιστινιακής περιόδου συγκομιδής ελιών. Κάτοικοι αναφέρουν συμβάντα σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, ενώ κατά την περσινή συγκομιδή είχε καταγραφεί αύξηση των σχετικών περιστατικών, με Παλαιστινίους να δέχονται επιθέσεις και να εμποδίζονται από την πρόσβαση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους.

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