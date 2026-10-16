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ΚΟΣΜΟΣ

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16.10.2026 19:48

Αλβανία: Έξω από το γραφείο του Ράμα οι διαδηλωτές – Σοκάρουν βίντεο με ξυλοδαρμούς από την αστυνομία – «Μην μας χτυπάτε, είμαστε παιδιά σας»

16.10.2026 19:48
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Στόχο κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού, έχουν και σήμερα οι διαδηλωτές στην αλβανική πρωτεύουσα, ενώ οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έχουν μεταφερθεί σε πολλές αλβανικές πόλεις, όπου και εκεί σημειώνονται βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με την Αστυνομία, η οποία κατηγορείται για σκληρή καταστολή, καθώς σε πολλά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αστυνομικοί ξυλοκοπούν ανηλεώς διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο κέντρο των Τιράνων και στην κορυφή της πορείας ήταν πολλοί γονείς μαθητών που έχουν ενωθεί με τους φοιτητές. Αρχικά φάνηκε πως σήμερα θα ήταν ειρηνική η διαμαρτυρία, αλλά πολύ γρήγορα ξέσπασαν βίαια επεισόδια.

Οι διαδηλωτές είναι χωρισμένοι σε τουλάχιστον 3 μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την Αστυνομία να γίνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Έξω από γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κουκουλοφόροι συγκρούονται συνεχώς με αστυνομικές δυνάμεις καθώς επιχειρούν να εισέλθουν στο κτίριο το οποίο φρουρείται και από ειδικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα, επιτεθήκαν με πέτρες και σπασμένα μάρμαρα από τις πλατείες, στα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την Αστυνομία.

Στο υπουργείο Οικονομικών γκρέμισαν την πόρτα της εισόδου, ενώ έξω από το υπουργείο Παιδείας , όταν οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αστυνομικό κλοιό φώναζαν, «μην μας κτυπάτε είμαστε παιδιά σας».

Στα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας τραυματίστηκε η λέκτορας της Νομικής Κέλα Ολντάσι, σύζυγος του εκλιπόντα πρώην βουλευτή και υπουργού της κυβέρνησης Μπερίσα, Σοκόλ Ολντάσι, η οποία ήταν μαζί με τους φοιτητές για να υποστηρίξει τα αιτήματά τους.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα έμειναν κλειστές με κατεβασμένα ρολά πάνω στα οποία τοποθέτησαν πινακίδες με το μήνυμα είμαστε μαζί σας προκείμενου να αποτρέψουν ζημίες και λεηλασίες.

Οι διαδηλωτές επιτεθήκαν και στο κτίριο όπου στεγάζεται το Προεδρείο του Κοινοβουλίου σπάζοντας πόρτες και παράθυρα, με την Αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

Ο υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την Δημόσια Τάξη ανακοίνωσε πως δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος καθώς ξυλοκοπούσαν τραυματισμένο και πεσμένο στο έδαφος διαδηλωτή.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών ανέρχεται στους 120.

Με την κατάσταση στην Αλβανία να παραμένει τεταμένη, αύριο οι διαδηλωτές καλούν τον κόσμο σε μια μεγάλη κινητοποίηση, αλλά και τους Αλβανούς της διασποράς, με την προτροπή να διαδηλώσουν στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.

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