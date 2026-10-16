Αλβανία: Έξω από το γραφείο του Ράμα οι διαδηλωτές – Σοκάρουν βίντεο με ξυλοδαρμούς από την αστυνομία – «Μην μας χτυπάτε, είμαστε παιδιά σας»

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Στόχο κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού, έχουν και σήμερα οι διαδηλωτές στην αλβανική πρωτεύουσα, ενώ οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έχουν μεταφερθεί σε πολλές αλβανικές πόλεις, όπου και εκεί σημειώνονται βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με την Αστυνομία, η οποία κατηγορείται για σκληρή καταστολή, καθώς σε πολλά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αστυνομικοί ξυλοκοπούν ανηλεώς διαδηλωτές.

🚨🇦🇱Breaking: A protester who was just standing doing nothing got tackled to the ground and beaten by the #Albanian police🚨



Absolute Chaos in #Europe, non stop clashes and protests since start of the october month🚨 pic.twitter.com/89POmvTOmY October 16, 2026

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο κέντρο των Τιράνων και στην κορυφή της πορείας ήταν πολλοί γονείς μαθητών που έχουν ενωθεί με τους φοιτητές. Αρχικά φάνηκε πως σήμερα θα ήταν ειρηνική η διαμαρτυρία, αλλά πολύ γρήγορα ξέσπασαν βίαια επεισόδια.

The level of police brutality in Albania is crazy. More horrible scenes from Tirana. 🇦🇱 pic.twitter.com/UuPE3XJ1Hr — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 16, 2026

Οι διαδηλωτές είναι χωρισμένοι σε τουλάχιστον 3 μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την Αστυνομία να γίνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Έξω από γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κουκουλοφόροι συγκρούονται συνεχώς με αστυνομικές δυνάμεις καθώς επιχειρούν να εισέλθουν στο κτίριο το οποίο φρουρείται και από ειδικές δυνάμεις.

Protesters in Albania demand prime minister’s resignation and attempt to storm ministry



Protests against Edi Rama’s government have spread from Tirana to Shkodër, Korçë and coastal cities.



Demonstrators are demanding the prime minister’s resignation, lower tuition fees and… pic.twitter.com/JXaRMHwxJv — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Οι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα, επιτεθήκαν με πέτρες και σπασμένα μάρμαρα από τις πλατείες, στα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την Αστυνομία.

Στο υπουργείο Οικονομικών γκρέμισαν την πόρτα της εισόδου, ενώ έξω από το υπουργείο Παιδείας , όταν οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αστυνομικό κλοιό φώναζαν, «μην μας κτυπάτε είμαστε παιδιά σας».

On the fourth day of student protests in #Albania, police have once again used extreme force to disperse the demonstration.#protest #Tirana pic.twitter.com/xykAx45afM — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 16, 2026

Στα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας τραυματίστηκε η λέκτορας της Νομικής Κέλα Ολντάσι, σύζυγος του εκλιπόντα πρώην βουλευτή και υπουργού της κυβέρνησης Μπερίσα, Σοκόλ Ολντάσι, η οποία ήταν μαζί με τους φοιτητές για να υποστηρίξει τα αιτήματά τους.

In Albania, violent clashes erupted in the capital of Tirana on Thursday as anti-government protests stretched into a third day.



At one point, protesters attacked a bank and riot police retaliated with water cannons and tear gas.



The nation's Health Ministry says more than 80… pic.twitter.com/yBhz8xPDQa — PBS News (@NewsHour) October 16, 2026

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα έμειναν κλειστές με κατεβασμένα ρολά πάνω στα οποία τοποθέτησαν πινακίδες με το μήνυμα είμαστε μαζί σας προκείμενου να αποτρέψουν ζημίες και λεηλασίες.

Οι διαδηλωτές επιτεθήκαν και στο κτίριο όπου στεγάζεται το Προεδρείο του Κοινοβουλίου σπάζοντας πόρτες και παράθυρα, με την Αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

Minutes before being violently slammed to the ground,this young Albanian accepted an officer’s challenge to open his bag. Inside were only notebooks. Earlier, he shared how he balances his studies while caring for his sick parents. He is suspected to have suffered severe injuries https://t.co/w2VOe2CS4z pic.twitter.com/2MFZNJlUAK — Tirana Report (@Tirana_Report) October 16, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την Δημόσια Τάξη ανακοίνωσε πως δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος καθώς ξυλοκοπούσαν τραυματισμένο και πεσμένο στο έδαφος διαδηλωτή.

Right now in Albania, protesters are facing police brutality for exercising their right to protest. Students, minors, women & elderly citizens deserve protection, not brutality. How much longer will this violence be ignored? Who will hold those responsible accountable? pic.twitter.com/jXXR9vSxbF — irda ✨ (@irda_here) October 16, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών ανέρχεται στους 120.

Thousands of students took to the streets in Albania to protest corruption and high education costs.



Why isn't the media covering this? pic.twitter.com/NZ6nEt8hc2 — HatsOff (@HatsOffff) October 16, 2026

Με την κατάσταση στην Αλβανία να παραμένει τεταμένη, αύριο οι διαδηλωτές καλούν τον κόσμο σε μια μεγάλη κινητοποίηση, αλλά και τους Αλβανούς της διασποράς, με την προτροπή να διαδηλώσουν στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.