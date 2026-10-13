Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα – Φοιτητές επιτέθηκαν με τούβλα στο υπουργείο Παιδείας (Videos)

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όταν φοιτητική διαδήλωση εξελίχθηκε σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον του κτιρίου του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και αντλιών νερού υπό πίεση για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ προχώρησε σε πολυάριθμες προσαγωγές.

Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια της χώρας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά την αποφοίτησή τους.

🇦🇱 In TIRANA, ALBANIA, protests over education costs and bleak job prospects have erupted into clashes with police.



Bricks and concrete blocks were thrown at the Education Ministry. Police responded with tear gas and water cannons, detaining several demonstrators.



But one… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικά αιτήματα της κινητοποίησης ήταν η βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και των συνθηκών φοίτησης, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους σπουδών και η ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των φοιτητών.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ αρκετοί συνέδεσαν τη διαμαρτυρία με την ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνητική πολιτική.

🇦🇱 Tirana, Albania 🇦🇱



Apocalyptic scenes in Tirana today as student protests over education, university costs and job opportunities erupted into chaos. Clashes with police, tear gas, water cannons and widespread disorder outside the Ministry of Education. 🔥 pic.twitter.com/VlfUktW8tb October 13, 2026

Φοιτητικές κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα επεισόδια στην αλβανική πρωτεύουσα καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

The brutality-and above all, the terrifying amateurism-of the Albanian police is out of control.

​Demonstrating total recklessness, they are firing tear gas deep inside densely populated neighborhoods of Tirana, causing severe distress inside citizens' homes. This must stop. 🇦🇱🦩 https://t.co/yca8KuntHW pic.twitter.com/vREFRbP49R October 13, 2026

Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διεκδικώντας την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι ο υπερπληθυσμός στις σχολικές αίθουσες και οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

🚨 GRAPHIC CONTENT: Police violently drag a protester after breaking his leg. Unofficial reports speak of victims in comas at the hospital, though not yet officially confirmed.

​Disturbing to see the chaos and brutality PM Rama and the Socialist Party have plunged Albania into. https://t.co/edY6BhnF7h pic.twitter.com/Oib7axOjgT — Tirana Report (@Tirana_Report) October 13, 2026

Αλμπάνα Κοτσίου: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση»

Στα επεισόδια παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον κρατικών θεσμών και αστυνομικών δυνάμεων.

Σε ανάρτησή της στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση. Η ρίψη λίθων, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».

Η τοποθέτησή της ήρθε μετά τις συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου η αστυνομία επενέβη για τη διάλυση των συγκεντρωμένων διαδηλωτών.

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