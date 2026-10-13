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13.10.2026 23:25

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα – Φοιτητές επιτέθηκαν με τούβλα στο υπουργείο Παιδείας (Videos)

13.10.2026 23:25
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όταν φοιτητική διαδήλωση εξελίχθηκε σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον του κτιρίου του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και αντλιών νερού υπό πίεση για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ προχώρησε σε πολυάριθμες προσαγωγές.

Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια της χώρας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά την αποφοίτησή τους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικά αιτήματα της κινητοποίησης ήταν η βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και των συνθηκών φοίτησης, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους σπουδών και η ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των φοιτητών.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ αρκετοί συνέδεσαν τη διαμαρτυρία με την ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνητική πολιτική.

Φοιτητικές κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα επεισόδια στην αλβανική πρωτεύουσα καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διεκδικώντας την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι ο υπερπληθυσμός στις σχολικές αίθουσες και οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Αλμπάνα Κοτσίου: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση»

Στα επεισόδια παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον κρατικών θεσμών και αστυνομικών δυνάμεων.

Σε ανάρτησή της στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση. Η ρίψη λίθων, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».

Η τοποθέτησή της ήρθε μετά τις συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου η αστυνομία επενέβη για τη διάλυση των συγκεντρωμένων διαδηλωτών.

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