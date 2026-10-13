Συναγερμός στην Υεμένη: Τα κρούσματα χολέρας τριπλασιάστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες

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Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων χολέρας στην Υεμένη τριπλασιάστηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες και οι υποδομές υγείας δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, καθώς ταυτόχρονα καλούνται να φροντίσουν και τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί στις μάχες.

Η κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη, που συνοδεύεται από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, αυξάνει τον κίνδυνο επιδημιών, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων χολέρας τριπλασιάστηκε, από τα 217 την εβδομάδα 6-12 Σεπτεμβρίου στα 647 την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των φιλοϊρανών μαχητών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας που τις στηρίζει ξανάρχισαν τον Ιούλιο.

«Η τελευταία κλιμάκωση, που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, προκάλεσε την εκτόπιση περισσότερων από 200.000 ανθρώπων σε 10 επαρχίες και συμπίπτει με τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων χολέρας», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφεί συνολικά 8.034 κρούσματα και 27 θάνατοι.

Το 92% των κρουσμάτων καταγράφεται σε πέντε επαρχίες της νοτιοδυτικής Υεμένης που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων (Αμπιάν, Λαχτζ, Αλ Ντάλε, Ταΐζ και Άντεν). Η χολέρα πλήττει επίσης απομονωμένους καταυλισμούς εκτοπισμένων στην επαρχία Χαντραμούτ, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση των υγειονομικών ομάδων.

Ο ΠΟΥ σημείωσε επίσης ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην ιλαρά. Μόνο φέτος έχουν καταγραφεί 22.800 κρούσματα και 128 θάνατοι. «Χωρίς κατεπείγουσα χρηματοδότηση και χωρίς ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πόσιμο νερό, στον εμβολιασμό και στις βασικές υπηρεσίες υγείας, οι επιδημίες μπορεί να εξαπλωθούν γρήγορα σε αυτές τις ήδη ευάλωτες κοινότητες», είπε η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για επείγουσες καταστάσεις, Ανέτ Χάινζελμαν.

Εξάλλου, στο Τζιμπουτί, η άφιξη περισσότερων από 3.800 προσφύγων από την Υεμένη μετά τις 2 Οκτωβρίου ασκεί πρόσθετη πίεση στις υπηρεσίες υγείας. Έχουν αναφερθεί κρούσματα οξείας υδαρούς διάρροιας και ένας θάνατος. Ο ΠΟΥ ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση 26,7 εκατ. δολαρίων για τις επιχειρήσεις του στην Υεμένη και άλλα 550.000 δολάρια για το Τζιμπουτί.

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