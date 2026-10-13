Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια η διαδικασία διαδοχής μετά την παραίτησή της – Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών

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Στο προσκήνιο έρχεται η διαδικασία για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παραίτησή της, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της.

Η διαδικασία αντικατάστασης ενός Αμερικανού πρέσβη περιλαμβάνει και την έγκριση της Γερουσίας για τον διάδοχό του, καθώς η απομάκρυνση και ο διορισμός ενός πρέσβη ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να τερματίσει την πρεσβευτική θητεία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Αντιθέτως, η συνήθης συνταγματική διαδικασία διορισμού διαδόχου απαιτεί προεδρική υποψηφιότητα και συγκατάθεση της Γερουσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία για την έγκριση πρεσβευτικών διορισμών.

Το άρθρο II του αμερικανικού Συντάγματος προβλέπει ότι ο πρόεδρος διορίζει τους πρέσβεις με τη συμβουλή και τη συγκατάθεση της Γερουσίας. Η έγκριση αυτή, ωστόσο, δεν δεσμεύει τον Πρόεδρο να τους διατηρήσει στη θέση τους. Η απομάκρυνση δεν προϋποθέτει πειθαρχική καταδίκη και αποτελεί διακριτή διαδικασία από τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραπτωμάτων.

Στην περίπτωση της αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρεσβεία στην Αθήνα συνεχίζει τη λειτουργία της υπό επιτετραμμένο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα καθήκοντα του επικεφαλής αναλαμβάνει κατά κανόνα ο αναπληρωτής αρχηγός της αποστολής, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υποδοχής ενημερώνεται για το πρόσωπο που ασκεί προσωρινά τη διοίκηση. Η ανάθεση αυτή μπορεί να καλύψει το διάστημα κατά το οποίο η πρεσβευτική θέση παραμένει κενή.

Για τη διαδοχή, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει, κατά τη συνήθη διαδικασία, να υποβάλει υποψηφιότητα στη Γερουσία. Ακολουθούν η εξέτασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και η διαδικασία έγκρισης από το Σώμα.

Η έγκριση δεν ταυτίζεται με την άμεση ανάληψη καθηκόντων στην Αθήνα, καθώς μεσολαβούν η ολοκλήρωση του διορισμού και οι απαιτούμενες διπλωματικές διατυπώσεις, περιλαμβανομένης της επίδοσης διαπιστευτηρίων.

Οι Ενδιάμεσες Εκλογές – Τι προβλέπεται

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 θα καθορίσουν τους κομματικούς συσχετισμούς στο νέο Κογκρέσο, η θητεία του οποίου αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2027.

Η σημερινή Γερουσία διατηρεί τη δυνατότητα εξέτασης και έγκρισης υποψηφιοτήτων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, στις 12 το μεσημέρι της 3ης Ιανουαρίου 2027, όταν αρχίζει η θητεία των νέων μελών του Κογκρέσου.

Να σημειωθεί ότι δεν λήγει τότε η θητεία όλων των γερουσιαστών, καθώς οι εξαετείς θητείες τους ανανεώνονται τμηματικά.

Εάν μια υποψηφιότητα παραμείνει εκκρεμής κατά τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, επιστρέφεται στον Πρόεδρο και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να εξεταστεί από τη Γερουσία του νέου Κογκρέσου.

Συνεπώς, η άφιξη νέου Αμερικάνου πρέσβη στην Αθήνα εξαρτάται αρχικά από το πόσο γρήγορα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποβάλει την υποψηφιότητα, αλλά και από το πόσο γρήγορα η Γερουσία θα την εξετάσει και θα την εγκρίνει.

Η ανάκληση Αμερικανών πρέσβεων πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους ή κατά την αλλαγή κυβέρνησης έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Τον Ιανουάριο του 2017, κατά την πρώτη ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, ζητήθηκε από τους πολιτικά διορισμένους πρέσβεις της κυβέρνησης Ομπάμα να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην ανάκληση σχεδόν 30 πρέσβεων και άλλων ανώτερων διπλωματών καριέρας, επικαλούμενη την ευθυγράμμιση των αποστολών με τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της.

Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν τότε την ανατροπή της απόφασης, προειδοποιώντας για τις συνέπειες των κενών στην αμερικανική διπλωματική παρουσία.

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