Απομακρύνεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Θύελλα εξελίξεων και «άδειασμα» μετά τις αποκαλύψεις που πυροδότησαν την κρίση – Το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον

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Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει αποστάσεις από την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, ο Λευκός Οίκος ζητά την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και οι αποκαλύψεις για τις φερόμενες οικονομικές συναλλαγές της και την πιθανή αξιοποίηση των πολιτικών διασυνδέσεών της προκαλούν πολιτικούς κραδασμούς στην Ουάσιγκτον.

Πίσω από την αποχώρησή της διαμορφώθηκε ένα έντονο παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζονταν ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τις αποκαλύψεις και εξέταζαν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Η εξέλιξη δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η υπόθεση εξετάζεται, προσθέτοντας με νόημα πως «δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Στο επίκεντρο βρίσκεται το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, προσφέροντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βοήθεια για την επικοινωνία του με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο δωρητής αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό, ενώ η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε αυτή την υπόθεση. Προηγούμενα δημοσιεύματα έθεσαν ερωτήματα για τον φερόμενο ρόλο της στην προώθηση συμφερόντων ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας, την πρόσβαση εκπροσώπων επιχειρηματικών συμφερόντων σε διπλωματικές συναντήσεις, αλλά και παροχές πολυτελούς φιλοξενίας από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παρανομίας.

Η ίδια η Γκίλφοϊλ, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της, επιχείρησε να δώσει το δικό της μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ και τον Ρούμπιο και υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς και στην Ελλάδα, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στάση της απέναντι στις καταγγελίες και για τις ενεργειακές και επιχειρηματικές συμφωνίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, στο διπλωματικό παρασκήνιο έχουν αρχίσει να διακινούνται σενάρια για την επόμενη ημέρα στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας, με τον αναπληρωτή επικεφαλής της, Τζος Χακ, να φέρεται ως πιθανός διάδοχος της Γκίλφοϊλ. Η διαδικασία επιλογής και επικύρωσης νέου πρέσβη είναι χρονοβόρα, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σύνθετους τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι τρεις βασικοί άξονες των αποκαλύψεων για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Το αίτημα για 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ: Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, προσφέροντας σε αντάλλαγμα να τον βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Ντίτερς αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό, ενώ η Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων.

για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, προσφέροντας σε αντάλλαγμα να τον βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Ντίτερς αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό, ενώ η Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Η φερόμενη προώθηση ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων : Προγενέστερη έρευνα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να προώθησε τα συμφέροντα εταιρείας, ενώ τέθηκαν ερωτήματα για την πρόσβαση εκπροσώπου της εταιρείας σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις.

: Προγενέστερη έρευνα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να προώθησε τα συμφέροντα εταιρείας, ενώ τέθηκαν ερωτήματα για την πρόσβαση εκπροσώπου της εταιρείας σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Οι καταγγελίες για πολυτελή φιλοξενία από Έλληνες επιχειρηματίες: Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ηχογραφήσεις φέρονται να καταγράφουν συζητήσεις της Γκίλφοϊλ σχετικά με ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελή φιλοξενία που φέρεται να της παρείχαν εύποροι Έλληνες επιχειρηματίες. Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στα ερωτήματα για πιθανές παροχές και για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πάντως πρόκειται για καταγγελίες και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, όχι για αποδεδειγμένα αδικήματα. Η Γκίλφοϊλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει δηλώσει ότι τηρούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του υπουργείου Εξωτερικών για τη δεοντολογία και τη δήλωση δώρων.

Ηχηρό «άδειασμα» Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εξελίξεις που δρομολογούν την αποχώρησή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, προχώρησε σε νέα δημόσια αποστασιοποίηση από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν τον εξέπληξαν οι ισχυρισμοί σε βάρος της, δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε θεωρηθεί σχεδόν μέλος της οικογένειάς του, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ παλιά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στη σχέση της Γκίλφοϊλ με τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο υπήρξαν αρραβωνιασμένοι.

Trump:



Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn't.



She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. pic.twitter.com/G1Cj1bqhCD October 13, 2026

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η πρέσβειρα έκανε καλή δουλειά, ωστόσο επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική πίεση προς την Γκίλφοϊλ εντείνεται, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια τόσο του ίδιου του προέδρου όσο και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ζήτησε την παραίτησή της

Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε ζητήσει νωρίτερα επισήμως ο Λευκός Οίκος, μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τη φερόμενη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», δήλωσε.

BREAKING: The Trump administration has asked Kimberly Guilfoyle to resign, according to new White House Press Secretary Katie Zacharia. pic.twitter.com/Llq30K6LpV — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

Η απόφαση ήρθε μετά τις πληροφορίες ότι το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της είχε συζητηθεί ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι αξιωματούχοι φέρονται να εισηγήθηκαν να της ζητηθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική αμηχανία που θα προκαλούσε μια απευθείας απόλυσή της από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, δηλώνοντας:

«Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Οι εξελίξεις εντάθηκαν μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις για φερόμενες οικονομικές συναλλαγές και πιθανή αξιοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ

Λίγο μετά τις εξελίξεις που δρομολογούν την αποχώρησή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε σε μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα απάντησε στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

«Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», ανέφερε, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν.

Στην ανάρτησή της, η Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της εργάστηκε για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, την προώθηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου και την ενίσχυση της αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας.

Αναφερόμενη ευθέως στις κατηγορίες σε βάρος της, τις χαρακτήρισε ψευδείς και διαμήνυσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της.

«Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε αυτές να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί η πολυετής δημόσια προσφορά της.

Η ίδια επανέλαβε την υποστήριξή της στον Τραμπ και στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική», σημειώνοντας ότι, ακόμη κι αν η θητεία της ως πρέσβειρας πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τη χώρα της παραμένει ακλόνητη.

«Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβης να πλησιάζει στο τέλος του, όμως η δέσμευσή μου απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα “Πρώτα η Αμερική” και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of… — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Ποιος είναι ο Τζος Χακ που φέρεται να τη διαδέχεται

Την ώρα που δρομολογείται η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ, ο Τζος Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για τη διαδοχή της.

Η επιλογή του επόμενου πρέσβη δεν είναι απλή υπόθεση. Η διαδικασία διορισμού και επικύρωσης νέου πρέσβη μπορεί να απαιτήσει σημαντικό χρόνο, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν, αυξάνοντας τις πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδεχόμενο να αναλάβει καθήκοντα ο αριθμός δύο της πρεσβείας εμφανίζεται ως πιθανό σενάριο, καθώς θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνέχεια της διπλωματικής εκπροσώπησης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ισοδυναμεί με επίσημη ανακοίνωση διορισμού. Το ποιος θα αναλάβει τελικά την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Αθήνα παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Το παρασκήνιο των 100.000 δολαρίων και οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δημοσιεύματα της Wall Street Journal για μηνύματα που φέρεται να έστειλε η Γκίλφοϊλ στον Έρικ Ντίτερς, δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ, ζητώντας του να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους.

Ο Ντίτερς, πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, είχε καταβάλει στο παρελθόν αμοιβές στη Γκίλφοϊλ για ομιλίες σε εκδηλώσεις. Όπως έχει δηλώσει, της είχε πληρώσει συνολικά 300.000 δολάρια σε διάστημα αρκετών ετών για τη συμμετοχή της στο Freedom Fest, συντηρητική εκδήλωση που ξεκίνησε το 2020.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ υποστηρίζει ότι το ζήτημα συνδέεται με περίπου 150.000 δολάρια σε φερόμενες ανεξόφλητες αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και με έξοδα ταξιδιών και συμμετοχής σε εκδηλώσεις. Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπίναλ, έχει επίσης αμφισβητήσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν.

Ο Ντίτερς, από την πλευρά του, αρνείται ότι της όφειλε χρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε σχετική αναφορά στα προσωπικά μηνύματά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εξετάζει κατά πόσον η πρέσβειρα έλαβε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες και εάν αξιοποίησε τη διπλωματική της θέση ή τις διασυνδέσεις της για την εξασφάλιση ωφελημάτων.

Οι καταγγελίες παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης συμπεριφοράς.

Έρικ Ντίτερς: «Θα μηνύσω την Γκίλφοϊλ και τους δικηγόρους της»

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του Έρικ Ντίτερς κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον της ίδιας και των δικηγόρων της.

«Θα μηνύσω τους δικηγόρους, αυτό το δικηγορικό γραφείο και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Anderson Cooper 360° του CNN.

Ο Ντίτερς κατηγόρησε τη νομική ομάδα της πρέσβειρας ότι διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος του μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Όπως υποστήριξε, αρχικά η πλευρά της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων και στη συνέχεια τον χαρακτήρισε εκβιαστή.

«Δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν στη ζωή μου», δήλωσε, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε ανεξόφλητη οφειλή προς την πρέσβειρα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα επιβαρυντική για την αμερικανική κυβέρνηση και εκτίμησε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να την απομακρύνει από τη θέση της.

Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων στην Ελλάδα, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που αφορούν την Αμερικανίδα πρέσβειρα, αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ διπλωματίας, επιχειρηματικών συμφερόντων και ενεργειακών συμφωνιών.

ΠΑΣΟΚ: «Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;»

Ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας ότι η απομάκρυνση της πρέσβειρας έρχεται μετά από δημοσιεύματα για φερόμενες παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και διαμεσολάβηση υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων.

Όπως ανέφερε, οι νεότερες αποκαλύψεις αποδίδουν στην πρέσβειρα διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο για επιχειρηματικά συμφέροντα με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον ενεργειακό τομέα.

Ο κ. Μάντζος υποστήριξε ότι η απόφαση απομάκρυνσης ενισχύει την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τα δημοσιεύματα και ζήτησε πλήρη ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και άλλων συμφωνιών που συνήφθησαν στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το εάν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την πρέσβειρα για εξηγήσεις και εάν η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την Ουάσιγκτον.

ΕΛΑΣ: Πολύ σοβαρή εξέλιξη η παραίτηση Γκιλφόιλ – Δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις η κυβέρνηση

Το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραιτηθεί, αποτελεί πολύ σοβαρή εξέλιξη, σε μια αλυσίδα γεγονότων και καταγγελιών το τελευταίο διάστημα.

Οι καταγγελίες για τις οποίες της ζητήθηκε να παραιτηθεί είναι πολύ σοβαρές, αφορούν την αμερικανική έννομη τάξη και πρέπει να διερευνηθούν από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Πάντως, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει πειστική απάντηση σχετικά με το τι φέρεται να είπε η κυρία Γκιλφόιλ, και εάν υπήρξε ελληνική αντίδραση. Και ανεξάρτητα από τις όποιες εξελίξεις στις ΗΠΑ αυτό θα πρέπει να διαλευκανθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της υπόθεσης Γκιλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές, όχι με όρους δεδομένου συμμάχου αλλά στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, κάτι που δεν είδαμε π.χ. κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

ΚΚΕ: «Η αποπομπή Γκιλφόιλ εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της ΝΔ»

Η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, από την κυβέρνηση Τραμπ για τους δικούς της λόγους, εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα από όλα την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία έπλεκε το εγκώμιο της πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα και

πολύ περισσότερο μετά, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Εκθέτει όμως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού, στελέχη των οποίων έσπευσαν να καταθέσουν τα διαπιστευτήρια τους και να “ξεπλύνουν” την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική της ακόμη πιο βαθιάς εμπλοκής της Ελλάδας στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή μας, προς όφελος ελληνικών και αμερικάνικων επιχειρηματικών ομίλων, είναι αυτή που πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο του λαού μας, ανεξάρτητα ποιος είναι επικεφαλής στην Αμερικανική Πρεσβεία.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβειρας καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις καταγγελίες.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα που αφορούν πιθανές παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων, σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

Θέτει, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για το ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ενδέχεται να ωφελήθηκαν και για το κατά πόσο διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν απαίτησαν εγκαίρως δημόσιες εξηγήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατηγικές συμμαχίες πρέπει να βασίζονται στην ισοτιμία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Έκθετη η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, υπό το βάρος των αποκαλύψεων διεθνών μέσων ενημέρωσης, αναδεικνύει τη σοβαρότητα των καταγγελιών περί διαφθοράς, δωροληψίας και διασύνδεσης με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ζήτησε ενημέρωση από την αμερικανική πρεσβεία για τις καταγγελίες, ούτε αντέδρασε στις αναφορές περί παρεμβάσεων της πρέσβειρας σε ζητήματα που αφορούσαν την ελληνική κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο και στην προώθηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), υποστηρίζοντας ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις.

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι η εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και ζήτησε από την κυβέρνηση να λογοδοτήσει για τις επιλογές της.

Στο επίκεντρο και οι ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ

Πέρα από τις καταγγελίες για τις οικονομικές συναλλαγές της Γκίλφοϊλ, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο της αμερικανικής διπλωματίας στην προώθηση ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι συμφωνίες για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων και στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Η αντιπολίτευση ζητά να αποσαφηνιστεί ποια ήταν τα οφέλη των συμφωνιών για την ελληνική οικονομία, ποια επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετούνται και εάν υπήρξαν παρεμβάσεις που επηρέασαν τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Οι σχετικές καταγγελίες χρειάζονται τεκμηρίωση και διερεύνηση, ενώ οι πολιτικές αντιδράσεις δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ότι υπήρξε παράνομη παρέμβαση ή αθέμιτη συναλλαγή.

Μια υπόθεση με διεθνείς και εσωτερικές πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξελίσσεται σε μια κρίση με πολλαπλές διαστάσεις: από τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις απειλές για δικαστικές προσφυγές μέχρι τις σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με την Ελλάδα και την πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα.

Η ίδια επιμένει ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη της. Ο Έρικ Ντίτερς, από την πλευρά του, προαναγγέλλει νομικές ενέργειες, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει την παραίτησή της.

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια για τη διαδοχή της στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα πληθαίνουν, με τον Τζος Χακ να φέρεται ως πιθανός υποψήφιος για την προσωρινή ή επόμενη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η ελληνική αντιπολίτευση πιέζει την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για τις καταγγελίες και να δώσει διευκρινίσεις για τις ενεργειακές και διπλωματικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

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