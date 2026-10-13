Τραμπ-ουκισμοί σε συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου – Επιτέθηκαν σε γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν 

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Επεισόδιο με διαδηλώτρια σημειώθηκε σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Οχάιο, όταν οι αρχές ασφαλείας έβγαλαν κυριολεκτικά σηκωτή μια γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο του CNS News, η γυναίκα φορούσε μπλούζα με το σύνθημα «Δημοσιοποιήστε τα αρχεία του Έπσταϊν» και δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς του Τραμπ πριν επέμβει η αστυνομία, η οποία την απομάκρυνε από τον χώρο. ομολογουμένως όχι… ευγενικά.

A fight broke out at President Trump's rally in Youngstown, Ohio, Monday after several attendees physically confronted a protester wearing a “Release the Epstein Files” shirt.



Police intervened and escorted the protester out of the venue. Trump followed up by mocking the… pic.twitter.com/MpOwgIuKEO — CBS News (@CBSNews) October 13, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ στη συνέχεια ειρωνεύτηκε το… βάρος της και ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι το άτομο αυτό πληρώθηκε για να διαταράξει τη συγκέντρωση.

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