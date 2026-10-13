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ΚΟΣΜΟΣ

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13.10.2026 19:35

Τραμπ-ουκισμοί σε συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου – Επιτέθηκαν σε γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν 

13.10.2026 19:35
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Επεισόδιο με διαδηλώτρια σημειώθηκε σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Οχάιο, όταν οι αρχές ασφαλείας έβγαλαν κυριολεκτικά σηκωτή μια γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο του CNS News, η γυναίκα φορούσε μπλούζα με το σύνθημα «Δημοσιοποιήστε τα αρχεία του Έπσταϊν» και δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς του Τραμπ πριν επέμβει η αστυνομία, η οποία την απομάκρυνε από τον χώρο. ομολογουμένως όχι… ευγενικά.

Μάλιστα, ο Τραμπ στη συνέχεια ειρωνεύτηκε το… βάρος της και ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι το άτομο αυτό πληρώθηκε για να διαταράξει τη συγκέντρωση.

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