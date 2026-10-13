Τραμπ-ουκισμοί σε συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου – Επιτέθηκαν σε γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Επεισόδιο με διαδηλώτρια σημειώθηκε σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Οχάιο, όταν οι αρχές ασφαλείας έβγαλαν κυριολεκτικά σηκωτή μια γυναίκα που διαμαρτυρόταν για το σκάνδαλο Επστάιν.
Όπως φαίνεται και σε βίντεο του CNS News, η γυναίκα φορούσε μπλούζα με το σύνθημα «Δημοσιοποιήστε τα αρχεία του Έπσταϊν» και δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς του Τραμπ πριν επέμβει η αστυνομία, η οποία την απομάκρυνε από τον χώρο. ομολογουμένως όχι… ευγενικά.
Μάλιστα, ο Τραμπ στη συνέχεια ειρωνεύτηκε το… βάρος της και ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι το άτομο αυτό πληρώθηκε για να διαταράξει τη συγκέντρωση.
Διαβάστε επίσης:
Άδειασμα Τραμπ σε Γκίλφοϊλ: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε
«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία
Απάντηση Έρικ Ντίτερς σε Γκιλφόιλ: «Δεν της χρωστάω χρήματα, θα μηνύσω εκείνη και τους δικηγόρους της»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.