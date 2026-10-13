Απάντηση Έρικ Ντίτερς σε Γκιλφόιλ: «Δεν της χρωστάω χρήματα, θα μηνύσω εκείνη και τους δικηγόρους της»

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Ο δωρητής της MAGA, ο οποίος κατηγόρησε την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι τον πίεσε να της στείλει 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express, δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα μηνύσω τους δικηγόρους, αυτό το δικηγορικό γραφείο και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», δήλωσε ο Ντίτερς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Anderson Cooper 360°» του CNN τη Δευτέρα. «Θα είναι διασκεδαστικό».

Ο Ντίτερς κατηγόρησε την ομάδα των δικηγόρων της Γκίλφοϊλ ότι διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον του, μετά το εκρηκτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αποκάλυψε το αίτημά της, για το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σε αντάλλαγμα.

«Αρχικά είπαν ότι τα μηνύματα ήταν ψεύτικα — δυσφήμιση», είπε. «Μετά είπαν ότι ήμουν γνωστός εκβιαστής. Δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν στη ζωή μου».

Η Γκίλφοϊλ — η πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) και πρώην αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του Προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ — και οι δικηγόροι της έχουν έκτοτε αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε να εισπράξει περίπου 150.000 δολάρια σε απλήρωτες αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία.

Ο Ντίτερς, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ, δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι πλήρωσε τη Γκίλφοϊλ 300.000 δολάρια σε διάστημα αρκετών ετών για να μιλήσει στο Freedom Fest, μια συντηρητική εκδήλωση με έδρα το Κεντάκι που ξεκίνησε το 2020 σε αντίθεση με τις εντολές για την COVID-19. Περιέγραψε επίσης τη σχέση τους ως «ανταποδωτική».

Ο δωρητής απέρριψε αυτή την εξήγηση τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η διπλωμάτης δεν ανέφερε ποτέ κάποιο ανεξόφλητο χρέος στα προσωπικά τους μηνύματα.

«Τώρα, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τιμολόγια ενώ εκείνη ξέρει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε όλα τα μηνύματα, δεν αναφέρει τίποτα για το ότι της χρωστάω χρήματα», είπε. «Ξέρει ότι αυτό είναι ψευδές και θα τους μηνύσω όλους για δυσφήμιση».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους ισχυρισμούς και ότι το μέλλον της στην κυβέρνηση ήταν υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος στην εφημερίδα The Hill μιλώντας με δημοσιογράφους στο South Lawn του Λευκού Οίκου.

Η Journal ανέφερε επίσης ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών διερευνά την φερόμενη ως παράνομη διαγωγή της, καθώς και το κατά πόσον η πρέσβειρα αξιοποίησε τη διπλωματική της θέση και τις διασυνδέσεις της σε αντάλλαγμα για δώρα ή χάρες από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Ο Ντίτερς είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ θα έπρεπε να την απολύσει για τις πράξεις της.

«Νομίζω ότι έφυγε. Νομίζω ότι πρέπει να την απολύσει», δήλωσε στο CNN. «Είναι μια απάτη στο υψηλότερο επίπεδο και είναι απλώς μια απαίσια εικόνα για την κυβέρνηση».

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