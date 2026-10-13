search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 17:01

Απάντηση Έρικ Ντίτερς σε Γκιλφόιλ: «Δεν της χρωστάω χρήματα, θα μηνύσω εκείνη και τους δικηγόρους της»

13.10.2026 17:01
Kimberly Guilfoyle

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο δωρητής της MAGA, ο οποίος κατηγόρησε την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι τον πίεσε να της στείλει 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express, δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα μηνύσω τους δικηγόρους, αυτό το δικηγορικό γραφείο και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», δήλωσε ο Ντίτερς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Anderson Cooper 360°» του CNN τη Δευτέρα. «Θα είναι διασκεδαστικό».

Ο Ντίτερς κατηγόρησε την ομάδα των δικηγόρων της Γκίλφοϊλ ότι διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον του, μετά το εκρηκτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αποκάλυψε το αίτημά της, για το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σε αντάλλαγμα.

«Αρχικά είπαν ότι τα μηνύματα ήταν ψεύτικα — δυσφήμιση», είπε. «Μετά είπαν ότι ήμουν γνωστός εκβιαστής. Δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν στη ζωή μου».

Η Γκίλφοϊλ — η πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) και πρώην αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του Προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ — και οι δικηγόροι της έχουν έκτοτε αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε να εισπράξει περίπου 150.000 δολάρια σε απλήρωτες αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία.

Ο Ντίτερς, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ, δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι πλήρωσε τη Γκίλφοϊλ 300.000 δολάρια σε διάστημα αρκετών ετών για να μιλήσει στο Freedom Fest, μια συντηρητική εκδήλωση με έδρα το Κεντάκι που ξεκίνησε το 2020 σε αντίθεση με τις εντολές για την COVID-19. Περιέγραψε επίσης τη σχέση τους ως «ανταποδωτική».

Ο δωρητής απέρριψε αυτή την εξήγηση τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η διπλωμάτης δεν ανέφερε ποτέ κάποιο ανεξόφλητο χρέος στα προσωπικά τους μηνύματα.

«Τώρα, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τιμολόγια ενώ εκείνη ξέρει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε όλα τα μηνύματα, δεν αναφέρει τίποτα για το ότι της χρωστάω χρήματα», είπε. «Ξέρει ότι αυτό είναι ψευδές και θα τους μηνύσω όλους για δυσφήμιση».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους ισχυρισμούς και ότι το μέλλον της στην κυβέρνηση ήταν υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος στην εφημερίδα The Hill μιλώντας με δημοσιογράφους στο South Lawn του Λευκού Οίκου.

Η Journal ανέφερε επίσης ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών διερευνά την φερόμενη ως παράνομη διαγωγή της, καθώς και το κατά πόσον η πρέσβειρα αξιοποίησε τη διπλωματική της θέση και τις διασυνδέσεις της σε αντάλλαγμα για δώρα ή χάρες από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Ο Ντίτερς είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ θα έπρεπε να την απολύσει για τις πράξεις της.

«Νομίζω ότι έφυγε. Νομίζω ότι πρέπει να την απολύσει», δήλωσε στο CNN. «Είναι μια απάτη στο υψηλότερο επίπεδο και είναι απλώς μια απαίσια εικόνα για την κυβέρνηση».

Διαβάστε επίσης

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για βίαιες επιστρατεύσεις στην Ουκρανία – Άρπαξαν κι έσυραν γυμνό άνδρα σε βαν στο Χάρκοβο (Video)

Τραμπ: Η Ρωσία δεν έπληξε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία, για πρώτη φορά μετά την «εκεχειρία»

Λήξη συναγερμού με το αεροσκάφος που αναχώρησε από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε συνοδεία μαχητικών στη Νυρεμβέργη – Τι συνέβη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη: Φοβίες που επιμένουν, πολεμικό σκηνικό και κορμιά εγκλωβισμένα στα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών – Κόβουν την ανάσα οι καταθέσεις των επιζώντων

Kimberly-Gilfoil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tην παραίτηση Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:49
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

1 / 3