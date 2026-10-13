Τραμπ: Η Ρωσία δεν έπληξε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία, για πρώτη φορά μετά την «εκεχειρία»

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Η Ρωσία δεν έπληξε ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους σήμερα για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το σαββατοκύριακο για «ενεργειακή εκεχειρία», ενώ στη διάρκεια της νύχτας σφυροκόπησε δίκτυα συγκοινωνίας και μεταφορών με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην καθημερινή του ανακοίνωση για τα νυχτερινά πλήγματα, δεν έκανε καμία αναφορά για ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς για την ενεργειακή εκεχειρία, δήλωσε μόνο ότι οι επαφές συνεχίζονται, αλλά αρνήθηκε να παράσχει άλλες λεπτομέρειες. Ωστόσο, πύραυλος κατέπεσε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από εργοστάσιο που παρέχει θέρμανση στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης Λβιβ, στα δυτικά.

Η ανακοίνωση του Τραμπ την Κυριακή έγινε δύο ημέρες μετά τη δήλωσή του για συμφωνία περί άρσης των αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ για να επιτραπεί στη Ρωσία να παράσχει σχεδόν 2 εκατ. μετρικούς τόνους ντίζελ, σε μια προσπάθεια να υποχωρήσουν οι αμερικανικές τιμές καυσίμων.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να σταματήσουν την κοινοποίηση πληροφοριών και τις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία εκτός κι αν σταματήσει τα πλήγματά της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ρωσικά διυλιστήρια για δύο ημέρες, από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία, αλλά ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών και άλλων κρίσιμης σημασίας υποδομών στο διάστημα αυτό. Η Ρωσία έπληξε χθες έξι ουκρανικές ενεργειακές μονάδες.

Δεν ήταν σαφές εάν η Ρωσία εσκεμμένα απέφυγε τη στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών στη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα προς Τρίτη.

Ο Τράμπ θέλει φθηνότερο ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τις ουκρανικές επιθέσεις –που οδήγησαν τη Μόσχα να αναστείλει τις εξαγωγές ντίζελ– για τη μεγάλη αύξηση των τιμών του αμερικανικού ντίζελ φέτος, σε έναν πονοκέφαλο για το ρεπουμπλικανικό του κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο σε τρεις εβδομάδες. Οι περισσότεροι αναλυτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αύξηση της τιμής.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι δεν είχε λάβει προειδοποιήσεις για τον εντοπισμό απειλών πριν η Ρωσία εκτοξεύσει έξι βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου αργά χθες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. «Τα αίτια είναι υπό διερεύνηση», δήλωσε σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι πληροφορίες για την προετοιμασία επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους είναι μέρος των δεδομένων που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Το γραφείο του Ζελένσκι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο συνεχίζει να λαμβάνει δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ. Μιλώντας στη διάρκεια του Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι το αμερικανικό αίτημα να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια δείχνει πώς έχει ενισχυθεί η θέση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει πει ότι η Ουκρανία στηρίζει την ιδέα μιας ενεργειακής εκεχειρίας αλλά κατηγόρησε τη Μόσχα για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός –την οποία η Μόσχα δεν έχει αναγνωρίσει ότι αποδέχθηκε.

«Αυτόν τον χειμώνα, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε συνέδριο για την ασφάλεια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε σήμερα ότι ζημιές καταγράφηκαν σε 17 σημεία στη διάρκεια της νύχτας. Οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 88 από τα 108 ρωσικά drones, δήλωσε.

Τερματικός σταθμός εμπορευμάτων στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ και υποδομές μεταφορών στην νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετροφσκ υπέστησαν ζημιές.

Στο Χάρκοβο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν σε πολυκατοικία. Στη δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι, προκλήθηκαν ζημιές σε νοσοκομείο, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

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