Νέος «πάγος» από το Κρεμλίνο στον Τραμπ για την ενεργειακή εκεχειρία – Πεσκόφ: Θα πουλάμε ντίζελ στις διεθνείς αγορές

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Χωρίς επιβεβαίωση από τη Μόσχα παραμένει η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι οι σχετικές επαφές συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη συμφωνία που να μπορεί να ανακοινωθεί.

Η τοποθέτηση του Κρεμλίνου έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι Μόσχα και Κίεβο αποδέχθηκαν την πρότασή του για παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, αποδίδοντας μάλιστα τη συμφωνία στην προσωπική του παρέμβαση.

Ο Πεσκόφ, ωστόσο, περιορίστηκε να επισημάνει ότι οι διαβουλεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη και ότι η ρωσική πλευρά θα ενημερώσει όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο. Απέφυγε επίσης να διευκρινίσει εάν οι επαφές πραγματοποιούνται με την Ουάσιγκτον, το Κίεβο ή και τις δύο πλευρές.

Το μήνυμα Πεσκόφ για το ρωσικό ντίζελ

Στις δηλώσεις του την Τρίτη (13/10), ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε και στις προοπτικές των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών, με αφορμή την πιθανή συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS, υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να διατηρήσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τι δήλωσε σήμερα ο Πεσκόφ για τις συνομιλίες και το ρωσικό ντίζελ, δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα Prime/RIA Novosti και Rosbalt.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως μια ενδεχόμενη συμφωνία για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ συνδέεται άμεσα με τη θέση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ενέργειες της ΕΕ θα μπορούσαν αναμφίβολα να εμποδίσουν την υλοποίηση της συμφωνίας για τα καύσιμα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ» προειδοποίησε ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

Τι λέει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να ανακοινώσει κάποια νέα πρωτοβουλία.

Όπως σημείωσε, οι θέσεις της Μόσχας τόσο για μια πιθανή συνάντηση των δύο προέδρων όσο και για το ζήτημα της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία είναι ήδη γνωστές.

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