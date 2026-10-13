Ο Τραμπ θέλει τον ΟΗΕ δικό του: «Σαμποτάρει» την εκλογή νέου Γ.Γ.  θέλοντας τον… Ινφαντίνο για διάδοχο του Γκουτέρες

Takeaways by to pontiki AI Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς πέντε άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένη με τους επτά τρέχοντες υποψηφίους, ζητώντας έναν γενικό γραμματέα που θα προωθήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και περιορισμό των δαπανών του Οργανισμού.

Λόγω του δικαιώματος βέτο που διαθέτουν οι ΗΠΑ, η στάση της Ουάσιγκτον δημιουργεί αβεβαιότητα, καθιστώντας πιθανή την αναζήτηση νέων υποψηφιοτήτων ή την ανάγκη για συμβιβασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έχει αναφερθεί ως πιθανή εναλλακτική επιλογή, αν και δεν υπάρχει επίσημη υποψηφιότητα ούτε επιβεβαίωση της πρόθεσής του να διεκδικήσει τη θέση.

Η επόμενη ψηφοφορία, προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου, αναμένεται να αποσαφηνίσει τις ισορροπίες μεταξύ των υποψηφίων και να αναδείξει τυχόν αντιρρήσεις από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

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Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ, καθώς πέντε άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατηρεί την πρώτη θέση, αλλά η αύξηση των αρνητικών ψήφων στην τελευταία ψηφοφορία, στις 7 Οκτωβρίου, καταδεικνύει ότι η κούρσα παραμένει ανοιχτή.

Η έκτη ψηφοφορία, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, αναμένεται να αποσαφηνίσει τις ισορροπίες μεταξύ των υποψηφίων και τις αντιρρήσεις των μόνιμων μελών.

Στο επίκεντρο, ωστόσο, βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και η επιδίωξή της να επηρεάσει όχι μόνο το πρόσωπο του επόμενου γενικού γραμματέα, αλλά και την κατεύθυνση του ίδιου του Οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται το πλέον απίθανο όνομα, αυτό του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ως πιθανής εναλλακτικής επιλογής.

Ο Τραμπ θέλει διαφορετικό προφίλ για τον ΟΗΕ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αντίθετη και με τους επτά υποψηφίους που συμμετέχουν σήμερα στην κούρσα, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην απαίτησή της για ουσιαστική αναμόρφωση του ΟΗΕ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε δημοσίως την απόρριψη συγκεκριμένων προσώπων, αλλά υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον θα υποστηρίξει υποψήφιο με σταθερή δέσμευση στις μεταρρυθμίσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει περιορισμό των δαπανών, μείωση της γραφειοκρατίας και επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του ΟΗΕ. Όπως είχε καταγράψει το Foreign Policy τον Σεπτέμβριο, η Ουάσιγκτον επιδιώκει έναν Οργανισμό με πιο περιορισμένο πεδίο δράσης και μεγαλύτερη έμφαση στην ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ έχει ήδη περιορίσει τη συμμετοχή της σε προγράμματα και τη χρηματοδότησή τους.

Οι ΗΠΑ ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, διαθέτουν δικαίωμα βέτο, επομένως μπορούν να εμποδίσουν την προώθηση οποιουδήποτε υποψηφίου. Η επιδίωξη της Ουάσιγκτον για αλλαγή προσώπων δημιουργεί έτσι πρόσθετη αβεβαιότητα: εάν δεν αποδεχθεί κανέναν από τους σημερινούς διεκδικητές, θα χρειαστεί είτε να αναζητηθεί συμβιβασμός είτε να εξεταστούν νέες υποψηφιότητες.

Γιατί εμφανίζεται το όνομα του Τζάνι Ινφαντίνο

Το όνομα του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο είχε ήδη συνδεθεί με τη διαδοχή του Γκουτέρες από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, που αναπαρήγαγε το Euronews στις 22 Ιουλίου, ο Τραμπ φέρεται να θεωρεί τον Ινφαντίνο πρόσωπο με διεθνή αναγνωρισιμότητα και ικανότητα να φέρνει διαφορετικές πλευρές κοντά, επικαλούμενος και τη συνεργασία τους γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η προοπτική αυτή αποκτά νέο ενδιαφέρον μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιείται από τις υφιστάμενες υποψηφιότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με ανάλυση του Toda Peace Institute στις 13 Οκτωβρίου, το Politico ανέφερε ότι Αμερικανός αξιωματούχος δεν απέκλεισε τον Ινφαντίνο ως πιθανή επιλογή. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αμερικανική υποψηφιότητά του ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι ο ίδιος επιδιώκει τη θέση.

Η επιλογή του θα σηματοδοτούσε διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους σημερινούς διεκδικητές, οι περισσότεροι από τους οποίους διαθέτουν διπλωματική ή κυβερνητική εμπειρία. Ως επικεφαλής της FIFA από το 2016, ο Ινφαντίνο έχει διοικήσει έναν οργανισμό με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά η διοικητική εμπειρία στον αθλητισμό δεν ισοδυναμεί με εμπειρία στη διεθνή διπλωματία. Επιπλέον, η στενή σχέση του με τον Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει επιφυλάξεις σε χώρες που θα επιθυμούσαν έναν γενικό γραμματέα με σαφή πολιτική αυτονομία.

Σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική υποστήριξη δεν αρκεί. Ο Ινφαντίνο θα έπρεπε να εξασφαλίσει τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να αποφύγει το βέτο οποιουδήποτε από τα πέντε μόνιμα μέλη. Η αποδοχή του από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν επομένως εξίσου κρίσιμη με τη στάση της Ουάσιγκτον.

Οι υπόλοιπες επιλογές και το χρονοδιάγραμμα

Στα ονόματα που συζητούνται ως εναλλακτικές περιλαμβάνονται επίσης ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ και η υπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Λάνα Νουσέιμπα. Παράλληλα, η Τουρκία φέρεται να εξετάζει τον Φεριντούν Σινιρλίογλου, γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ. Καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει εξελιχθεί σε επίσημη νέα υποψηφιότητα.

Στην υφιστάμενη κούρσα συμμετέχουν επτά πρόσωπα, με τη Γκρίνσπαν να προηγείται στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης και έξι αποθάρρυνσης. Η διαδικασία αναμένεται να γίνει πιο αποκαλυπτική με τα έγχρωμα ψηφοδέλτια, τα οποία θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν κάποιος υποψήφιος αντιμετωπίζει αντίθεση μόνιμου μέλους, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα της χώρας.

Ο Γκουτέρες αποχωρεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ο διάδοχός του αναμένεται να αναλάβει την 1η Ιανουαρίου 2027. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο Τραμπ θα επιμείνει στην αναζήτηση νέου προσώπου, με τον Ινφαντίνο να παραμένει ένα από τα ονόματα που έχουν αναφερθεί, ή εάν θα αποδεχθεί τελικά έναν υποψήφιο που μπορεί να συγκεντρώσει ευρύτερη διεθνή συναίνεση.

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