Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι: Μετωπική με τον Τραμπ ή υποχώρηση με βαρύ τίμημα

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την...

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Σε έναν εξαιρετικά δύσκολο μήνα για τους Ουκρανούς, ενόψει ενός χειμώνα που πλησιάζει γρήγορα και αναμένεται ιδιαίτερα ψυχρός, η «πολύ μεγάλη και σημαντική συμφωνία» του Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου να άρει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, προκειμένου να επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ, αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για τους περισσότερους Ουκρανούς, οι οποίοι βιώνουν αλλεπάλληλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ οι απώλειες μεταξύ των αμάχων αυξάνονται.

Το ερώτημα για τον Ζελένσκι είναι πόσο θυμό μπορεί πραγματικά να αντέξει να εκδηλώσει.

«Είναι κατανοητό ότι εκφράζει την απογοήτευσή του, αλλά υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες», δήλωσε ο Τιμ Γουίλασι-Γουίλσι, πρώην Βρετανός διπλωμάτης και συνεργάτης του Βασιλικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Υπηρεσιών (RUSI).

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε αμέσως τη συμφωνία του Τραμπ «αδύναμη απόφαση» και «δώρο στον Πούτιν», υποστηρίζοντας ότι θα χρηματοδοτήσει τον ρωσικό πόλεμο. Παράλληλα, ενέκρινε νέες επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, προκαλώντας την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ζητήσει την αντικατάστασή του στην ηγεσία της Ουκρανίας.

Σε δίλημμα ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δεν δείχνει διατεθειμένος να συμμορφωθεί με την εντολή του Αμερικανού προέδρου να «σταματήσει επιτέλους» τις επιθέσεις κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας. Η στάση αυτή αποτελεί συνέχεια της αυξανόμενης ανυπομονησίας του τους τελευταίους μήνες. Έχει εντείνει την κριτική του τόσο προς τους επικριτές όσο και προς τους συμμάχους του, κατηγορώντας Ευρωπαίους ηγέτες για καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας, ανταλλάσσοντας αιχμές με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και αμφισβητώντας ανοιχτά την προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο.

Η σκληρότερη ρητορική αντανακλά την αυξανόμενη αγανάκτηση στο Κίεβο, κυρίως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Η ανθεκτικότητα της ουκρανικής άμυνας και η τεχνολογική πρόοδος στα drones και στους πυραύλους έχουν ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του Ζελένσκι. Ωστόσο, η ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Τραμπ κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και ο επικίνδυνος (αν πληγωθεί) Τραμπ

Ο Γουίλασι-Γουίλσι εκτιμά ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως υπολογίζει πως ο Τραμπ θα αποδυναμωθεί πολιτικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, ιδίως καθώς ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί διαφοροποιούνται ήδη από τη συμφωνία για το ντίζελ. Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει την κρίσιμη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία ή να ασκήσει πίεση για τον περιορισμό της πρόσβασης του ουκρανικού στρατού στο δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX, από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

«Ο Ζελένσκι ενδέχεται να υποτιμά πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας πληγωμένος Τραμπ», προειδοποιεί ο ίδιος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική κυβέρνηση έχει απειλήσει να διακόψει πρόγραμμα μέσω του οποίου οι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό του Κιέβου, αναγκάζοντάς το να βασιστεί ακόμη περισσότερο στους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Παρά τις πιέσεις, ο Ζελένσκι παραμένει ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια μόνο εφόσον η Μόσχα τερματίσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

«Κάθε βήμα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαίο», έγραψε στο Telegram.

Τη στάση του στηρίζουν, μάλιστα, ακόμη και πολιτικοί της αντιπολίτευσης. Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, παρά τη σκληρή πολιτική αντιπαλότητά του με τον Ζελένσκι, απέρριψε την παρέμβαση Τραμπ, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι η δυνατότητα του Τραμπ να επιβάλει τους όρους του στο Κίεβο έχει περιοριστεί, καθώς η μείωση της αμερικανικής βοήθειας έχει περιορίσει και τη διαπραγματευτική του επιρροή.

Στο Κίεβο, ωστόσο, παραμένει ο φόβος ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας θα επιτευχθεί εις βάρος της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι η σύγκρουση με τον Τραμπ μπορεί να έχει βαρύ τίμημα. Εξίσου επικίνδυνη, όμως, μπορεί να αποδειχθεί και η υποχώρηση απέναντι σε έναν Αμερικανό πρόεδρο που εμφανίζεται ολοένα πιο πρόθυμος να συνεννοηθεί με τον Πούτιν.

Για την Ουκρανία, το δίλημμα παραμένει χωρίς εύκολη διέξοδο.

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