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13.10.2026 08:50

Συναγερμός σε πτήση της Qantas: Αεροπλάνο ήταν γεμάτο με κοριούς – Επιβάτες αποβιβάστηκαν με τσιμπήματα μετά από πολύωρο ταξίδι

13.10.2026 08:50
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Πτήση της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas από την Ιταλία προς την Αυστραλία ακυρώθηκε, έπειτα από περιστατικό εμφάνισης κοριών στο αεροσκάφος, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sydney Morning Herald, κατά τη διάρκεια της πτήσης, την περασμένη Παρασκευή, επιβάτες που ταξίδευαν από το Περθ προς τη Ρώμη, σε ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν 17 ωρών, παραπονέθηκαν ότι τους τσιμπούσαν έντομα.

Όπως αναφέρεται, σε ορισμένους επιβάτες χορηγήθηκαν αντιισταμινικά για την ανακούφιση από τον κνησμό που προκαλούσαν τα τσιμπήματα, ωστόσο τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλήθηκαν.

Καθηλώθηκε στο έδαφος πτήση της Qantas

Το Boeing 787 Dreamliner καθηλώθηκε στο έδαφος, προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένο καθαρισμό και η επόμενη πτήση που ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο, ακυρώθηκε.

Εκπρόσωπος της Qantas δήλωσε στο BBC: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ακύρωση της πτήσης του Σαββάτου από τη Ρώμη προς το Περθ, η οποία επέτρεψε στους μηχανικούς και στις ομάδες συντήρησης να πραγματοποιήσουν βαθύ καθαρισμό του αεροσκάφους, μετά τον εντοπισμό ενός προβλήματος σε μικρό αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης».

Η εταιρεία ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες που επηρεάστηκαν έλαβαν διαμονή και επανακρατήθηκαν σε εναλλακτικές πτήσεις εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Δύσκολη και δαπανηρή η αντιμετώπιση των κοριών

Οι κοριοί είναι μικρά παρασιτικά έντομα που μπορούν να μεταφερθούν μέσω ρούχων, επίπλων και κλινοσκεπασμάτων. Τα τσιμπήματά τους προκαλούν συχνά φαγούρα, χωρίς συνήθως να οδηγούν σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Η εξάλειψή τους, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και δαπανηρή. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων, ρούχων και υφασμάτων, όπως οι κουρτίνες, σε υψηλές θερμοκρασίες και το στέγνωμά τους σε στεγνωτήριο. Εναλλακτικά, τα αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες μέσα στην κατάψυξη για τρεις έως τέσσερις ημέρες ή να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες με τη βοήθεια του ήλιου.

Η αναστάτωση που προκαλούν οι κοριοί στις μεταφορές δεν είναι πρωτοφανής.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα, αρκετά δρομολόγια της εταιρείας Southeastern στην Αγγλία ακυρώθηκαν, όταν μηχανοδηγοί εντόπισαν κοριούς στις καμπίνες τους.

Το 2017, η British Airways είχε ζητήσει συγγνώμη από οικογένεια που ταξίδευε από το Βανκούβερ προς το Λονδίνο, αφού τα μέλη της επέστρεψαν από νυχτερινή πτήση γεμάτα τσιμπήματα.

Πέρυσι, η Turkish Airlines βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με αρνητική δημοσιότητα, όταν οι New York Times δημοσίευσαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά εμφάνισης κοριών σε αεροσκάφη της, καθώς και καταγγελίες ότι η εταιρεία δεν έλαβε μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

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