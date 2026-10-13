WSJ: Το παρασκήνιο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Λευκό Οίκο, η πολιτική σύγκρουση και τα σενάρια για απομάκρυνσή της

Takeaways by to pontiki AI Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την υπόθεση που προκαλεί πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο.

Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν τη διερεύνηση της υπόθεσης για πιθανή διαφθορά και έχουν αιτηθεί την παράδοση οικονομικών αρχείων και επικοινωνιών της πρέσβειρας.

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Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα συζητήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, καθώς οι αποκαλύψεις για τις οικονομικές συναλλαγές της προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο με γνώση των διαβουλεύσεων, ορισμένοι στην κυβέρνηση εισηγήθηκαν να ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί οικειοθελώς, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική αμηχανία που θα προκαλούσε στον Ντόναλντ Τραμπ η απόφαση να την αποπέμψει ο ίδιος.

Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις οικονομικές συναλλαγές της Αμερικανίδας πρέσβειρας, με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις καταγγελίες περί πιθανής ανάρμοστης συμπεριφοράς της Γκίλφοϊλ και για το ενδεχόμενο να την απολύσει, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

🇺🇲🇬🇷 Trump is known for his “YOU’RE FIRED” energy, and now it’s coming for Kimberly Guilfoyle. A reporter asked POTUS for his thoughts on the Amb. to Greece. “We’re not happy.” Word on the street is that Kim has been involved in a little pay-to-play action. Ends up she rolled the dice and got snake eyes. Writer: Marie https://t.co/lGil1AJfM3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

Η πολιτική διάσταση και η σύγκρουση Ρεπουμπλικανών – Δημοκρατικών

Η υπόθεση αποκτά πολιτικές διαστάσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αντιπαράθεση γύρω από την Γκίλφοϊλ αποσπά την προσοχή από την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να υπερασπιστούν τις πλειοψηφίες τους, ενώ οι Δημοκρατικοί αξιοποιούν τις αποκαλύψεις για να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη δεσμευτεί να διερευνήσουν την υπόθεση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντον Μπέγιερ ζήτησε την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ από τη θέση της, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον παραβίασε τον νόμο, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πολύ πιθανό, θα πρέπει να ασκηθεί εις βάρος της ποινική δίωξη.

Παράλληλα, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε επιστολή στην Αμερικανίδα πρέσβειρα, επισημαίνοντας ότι οι αναφερόμενες ενέργειές της εγείρουν «σοβαρά ζητήματα δημόσιας διαφθοράς και εθνικής ασφάλειας».

Στην επιστολή του ζητεί από την Γκίλφοϊλ να παραδώσει οικονομικά αρχεία, καθώς και αντίγραφα της επικοινωνίας της με συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στο επίκεντρο τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal για μηνύματα που φέρεται να έστειλε η Γκίλφοϊλ στον χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, ζητώντας του να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντίτερς, πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, είχε προηγουμένως καταβάλει αμοιβές στην Γκίλφοϊλ για ομιλίες της σε εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε επίσης πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 200.000 δολαρίων προς τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και 100.000 δολαρίων προς τον Έρικ Τραμπ.

Ωστόσο, αρνήθηκε το αίτημα της Γκίλφοϊλ.

Το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών διερευνά, σύμφωνα με την εφημερίδα, κατά πόσον η πρέσβειρα έλαβε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Τι απαντά η πλευρά της Γκίλφοϊλ

Ο εκπρόσωπος της Γκίλφοϊλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπίναλ, είχε προηγουμένως δηλώσει στη Wall Street Journal ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων στα οποία εμφανίζεται να ζητά χρήματα από τον Ντίτερς.

Όπως υποστήριξε, η Γκίλφοϊλ είχε λάβει αμοιβές για ομιλίες σε εκδηλώσεις πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας και εξακολουθούσε να της οφείλεται ένα ποσό για τα ταξίδια και τη συμμετοχή της στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο Ντίτερς, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι είχε οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα απέναντί της.

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