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13.10.2026 09:47

Τραγωδία σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια: Άνδρας έπεσε από τρενάκι και σκοτώθηκε

13.10.2026 09:47
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε λούνα παρκ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου άνδρας που επέβαινε σε τρενάκι, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε. Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες ενώ οι αρχές χρειάστηκαν ώρες για να απεγκλωβίσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Το δυστύχημα έγινε στο λούνα παρκ «Six Flags Over Georgia» που βρίσκεται στην αμερικανική πολιτεία της Τζόρτζια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που επέβαινε στο τρενάκι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε πρόβλημα με τις ζώνες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στο παιχνίδι.

Η αστυνομία της κομητείας Κομπ ανακοίνωσε πως αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν στο τρενάκι τραυματίστηκαν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Εναέρια πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατέγραψαν τη διαδικασία απομάκρυνσης άλλων επιβατών από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, το περιστατικό συνέβη στο τρενάκι Goliath, ένα από τα γνωστότερα παιχνίδια του πάρκο.

Η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει επίσημα τι προκάλεσε την πτώση.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Six Flags Over Georgia εξέφρασε τη θλίψη της για το δυστύχημα.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό με επισκέπτη του πάρκου μας σήμερα. Η σκέψη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του οριστικού κλεισίματος ενός άλλου διάσημου τρένου υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας στην Καλιφόρνια, έπειτα από καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους.

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