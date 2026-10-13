Μαύρη Θάλασσα: Drones έπληξαν δύο πλοία στα ανοικτά της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα

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Δύο πλοία που έπλεαν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα χτυπήθηκαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Το νέο αυτό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου 24 χιλιόμετρα από τις ακτές της Βουλγαρίας.

Ένα αρχικό σήμα «ελήφθη στη 01:30 (τοπική ώρα) και αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο», σημείωσε ο Ράντεφ στο Facebook εξηγώντας ότι το πλήρωμά του διασώθηκε. Το πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, «χτυπήθηκε από τρία drones», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του – που αποτελούνταν από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο – εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν.

«Αυτή η νέα επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων σε κοντινή απόσταση από τα βουλγάρικα χωρικά ύδατα είναι εντελώς απαράδεκτη», τόνισε ο Ράντεφ, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται να μιλήσω με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, δύο πόλεις που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, του «Chesea 3» που είναι νηολογημένο στην Οδησσό, αποτελούνταν από επτά Ουκρανούς και οκτώ Αζέρους. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας και πέντε από αυτούς «λαμβάνουν ιατρική βοήθεια καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα».

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς», επεσήμανε ο Ράντεφ προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των βουλγαρικών αρχών, την ευθύνη για τα πλήγματα φέρει η Ρωσία.

Στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα ζήτησε «να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία», καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί «γραμμή ζωής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια». «Η Ρωσία επιτίθεται εκεί προκειμένου να μετατρέψει την πείνα σε όπλο και να κρατήσει όμηρο όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

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