Λήξη συναγερμού με το αεροσκάφος που αναχώρησε από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε συνοδεία μαχητικών στη Νυρεμβέργη – Τι συνέβη

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Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης αποκλείστηκε για λίγη ώρα λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επισήμανε ότι το ζήτημα αφορά περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται εμπορική πτήση από την Κέρκυρα.

Το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, στο οποίο το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, ανέφερε ο εκπρόσωπος και έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σε drones. Τα μαχητικά έχουν στο μεταξύ απομακρυνθεί.

Όπως διευκρινίστηκε, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί drone και ο συναγερμός έληξε.

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