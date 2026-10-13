«Φλεγεται» η Γαλλία: Ξανά στους δρόμους μαθητές και φοιτητές – Στο πλευρό των διαδηλωτών η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Takeaways by to pontiki AI Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε σε μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, υποστηρίζοντας τα αιτήματα για επαρκείς επενδύσεις στα σχολεία και καταγγέλλοντας την έλλειψη εκπροσώπησης της νεολαίας στον δημόσιο διάλογο.

Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις, που διανύουν την τρίτη εβδομάδα τους, αντιδρούν στη χρόνια έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, τις υπερπλήρεις τάξεις και την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις, καθώς οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από βίαια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, προκαλώντας πολυάριθμους τραυματισμούς και εκατοντάδες συλλήψεις ανηλίκων.

Ο υπουργός Παιδείας αναμένει το κλείσιμο εκατοντάδων λυκείων, ενώ ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και διάλογο, εν μέσω καταγγελιών για αστυνομική βία και δυσανάλογη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών.

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Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ένωσε τις δυνάμεις της με τους διαδηλωτές μαθητές λυκείου στη Γαλλία, την ώρα που η χώρα ετοιμαζόταν για μια ακόμη ημέρα πανεθνικών διαδηλώσεων λόγω της χρόνιας έλλειψης εκπαιδευτικών, των υπερπλήρων τάξεων και των ετοιμόρροπων κτιρίων.

Greta Thunberg à Saint-Denis (93) en soutien aux lycéens : "Vous vous attendiez à quoi de la part des jeunes ? Évidemment que nous allons nous révolter, évidemment qu'on va se soulever !"



➡️ https://t.co/HA1QTA6PHt pic.twitter.com/tcR5rBksJ2 October 13, 2026

«Οι νέοι δεν συμμετέχουν στη συζήτηση», δήλωσε η 23χρονη Τούνμπεργκ, η οποία έγινε διάσημη ως έφηβη μέσω των σχολικών απεργιών με τις οποίες ζητούσε τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το Λύκειο «Paul Éluard» στο προάστιο Σεν-Ντενί του Παρισιού. Καθώς δικηγόροι με τις τήβεννους τους σχημάτιζαν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατεύσουν τους μαθητές μετά από πολλαπλές καταγγελίες για αστυνομική βία, πρόσθεσε: «Μας κλέβουν το μέλλον μας και, όπως είδαμε εδώ, τα σχολεία δεν λαμβάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται».

La militante écologiste Greta Thunberg est présente au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis pour soutenir le mouvement de blocus lycéen en France. pic.twitter.com/z961LpUGVq — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 13, 2026

Οι διαδηλώσεις, που βρίσκονται πλέον στην τρίτη εβδομάδα τους – με την υποστήριξη συνδικαλιστών, ορισμένων εκπαιδευτικών και πολιτικών της ριζοσπαστικής αριστερής αντιπολίτευσης – έχουν ταράξει μια κυβέρνηση που βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις εκκλήσεις για επείγουσες δημόσιες επενδύσεις και την πίεση για μείωση του διογκούμενου ελλείμματος και χρέους της Γαλλίας. Οι πορείες σε όλη τη χώρα συγκέντρωσαν περισσότερους από 260.000 διαδηλωτές την περασμένη Τρίτη και άλλους 75.000 την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, και αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα σε αρκετές μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Δεν μας ακούν, οπότε θα πάμε εμείς σε αυτούς», ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα η ένωση φοιτητών UE – πολλά από τα μέλη της οποίας διαδηλώνουν επίσης σε ένδειξη αλληλεγγύης, με περίπου το 90% των πανεπιστημίων της Γαλλίας να έχουν διακόψει τις δραστηριότητές τους την Τρίτη. Λύκεια στο Παρίσι, τη Μασσαλία και αλλού αποκλείστηκαν και πάλι. Οι γαλλικές αρχές ήλπιζαν ότι οι διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις με τη γαλλική αστυνομία, θα ηρεμούσαν και τελικά θα εξασθενίζαν κατά τη διάρκεια των διεβδομαδιαίων σχολικών διακοπών που πρόκειται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι 3.000 αναπληρωτές καθηγητές αποστέλλονται σε σχολεία που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ανέφερε την Τρίτη ότι αναμένει περίπου 200 από τα 3.700 λύκεια της χώρας να παραμείνουν εντελώς κλειστά. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, ωστόσο, ότι τουλάχιστον ορισμένα μαθήματα έχουν ακυρωθεί ή διακοπεί σε πολλά περισσότερα σχολεία, ενώ ορισμένα λύκεια – για μαθητές ηλικίας κυρίως μεταξύ 15 και 18 ετών – έχουν στραφεί πλήρως ή εν μέρει στην εξ αποστάσεως μάθηση.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Δευτέρα σε αυτοσυγκράτηση, αναφέροντας ότι τα ζητήματα «απαιτούν χρόνο, διαβουλεύσεις, συζήτηση και σεβασμό», καθώς τα στοιχεία της κυβέρνησης έδειξαν ότι περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι – κυρίως ανήλικοι – είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, περίπου 1.500 άτομα διώκονται ποινικά, ενώ διερευνώνται 24 καταγγελίες για αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών. Πάνω από 200 έφηβοι, 100 μέλη του σχολικού προσωπικού και 700 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Ένας νεαρός διαδηλωτής έχασε το χέρι του από μια αστυνομική χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να απαγορεύσει τη χρήση τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ ένας άλλος έχασε τη χρήση του ενός ματιού και ένας τρίτος πολλά από τα δόντια του από μια φιάλη δακρυγόνου που εκτοξεύθηκε από κοντινή απόσταση. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φοιτητές έχουν κατηγορήσει την αστυνομία για δυσανάλογη χρήση βίας. Έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές για την αντικατάσταση του Μακρόν, οι αντίπαλοι πολιτικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις διαδηλώσεις.

Η επικρατέστερη υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, έχει επισημάνει τις ζημιές στα σχολεία και κάλεσε τους γονείς να καλύψουν τα έξοδα επισκευής, ενώ ο αντίπαλός της από τη ριζοσπαστική αριστερά, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έχει επαινέσει τους διαδηλωτές ως «απίστευτους» και έχει καταγγείλει τη βία της αστυνομίας.

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